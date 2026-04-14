Η κυβέρνηση διαβεβαίωσε εκ νέου ότι θα διερευνηθούν τα πάντα που αφορούν στους ισχυρισμούς του Μακάριου Δρουσιώτη στην υπόθεση Σάντυ.

Μιλώντας στο προεδρικό ραδιόφωνο, ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Βίκτωρας Παπαδόπουλος, ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ανακριτική διαδικασία και υπενθύμισε την πρώτη τοποθέτηση του προέδρου Χριστοδουλίδη, ότι η κυβέρνηση λαμβάνει υπόψιν όλους τους ισχυρισμούς και τις καταγγελίες.

Την ίδια ώρα, τόνισε ότι η διάκριση των εξουσιών είναι ξεκάθαρη, ως εκ τούτου η κυβέρνηση δεν δικαιούται να παρεμβαίνει στις έρευνες.

Ο Βίκτωρας Παπαδόπουλος υπέδειξε επίσης ότι βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης, είναι η διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας των Θεσμών, η περιφρούρηση του Κράτους Δικαίου, η διαφάνεια και η προστασία των πολιτών από την όποια αυθαιρεσία.



Διαβάστε επίσης: Οδυσσέας για Σάντυ: Σκιές στην υπόθεση - «Μίλησα προσωπικά με τον Ορφανίδη»





Πηγή: ΡΙΚ





