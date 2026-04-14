Την ανάγκη πλήρους διαφάνειας και τήρησης των θεσμικών διαδικασιών στην υπόθεση Σάντυ υπογράμμισε ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο» του Σίγμα. Όπως ανέφερε, όλα τα σενάρια παραμένουν ανοιχτά, ωστόσο το κρίσιμο στοιχείο είναι το αποτέλεσμα της διερεύνησης να πείσει τους πολίτες.

Τόνισε ότι σε υποθέσεις που άπτονται του κράτους δικαίου και της δικαιοσύνης, δεν αρκεί μόνο η ουσία, αλλά και η εικόνα που αποκομίζει η κοινωνία, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «είναι και το είναι και το φαίνεσθαι».

Ερωτήματα για τους χειρισμούς και νομικές εξελίξεις

Ο Μιχαηλίδης αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις του νομικού Χρίστου Κληρίδη, επισημαίνοντας ότι εγείρονται σοβαρά ερωτήματα για τον τρόπο διαχείρισης της υπόθεσης. Παράλληλα, αναμένεται συνέχεια σε νομικό επίπεδο, με προσφυγές και διαδικασίες ενώπιον των δικαστηρίων.

Υπογράμμισε ότι ακόμη και αν κάποια στοιχεία δεν επιβεβαιωθούν, οι πολίτες θα συνεχίσουν να ζητούν απαντήσεις για το ποιος, πώς και γιατί προχώρησε στις συγκεκριμένες ενέργειες.

Η σημασία της πρωτογενούς πληροφόρησης

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον Στέλιο Ορφανίδη, τον οποίο χαρακτήρισε ως βασική πρωτογενή πηγή της έρευνας. Όπως εξήγησε, επιδίωξε να αποκτήσει άμεση εικόνα από τον ίδιο, ώστε να μην περιοριστεί σε δευτερογενείς πληροφορίες.

Διευκρίνισε πάντως ότι, παρά την επικοινωνία τους, δεν έχει ακόμη διαμορφώσει πλήρη εικόνα για το τι ακριβώς έχει συμβεί.

Πολιτικές προεκτάσεις και εκλογές

Απαντώντας σε ερώτηση για πιθανές πολιτικές επιπτώσεις, ξεκαθάρισε ότι η υπόθεση είναι ιδιαίτερα σοβαρή και δεν σχετίζεται με «λαϊκισμό του διαδικτύου». Ανέφερε επίσης ότι σε τέτοιες περιπτώσεις είναι σύνηθες ένας υποψήφιος που φέρεται να εμπλέκεται να αποσύρεται προσωρινά, μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση.

Δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο η εξέλιξη της υπόθεσης να επηρεάσει το εκλογικό αποτέλεσμα, ανάλογα με τα ευρήματα που θα προκύψουν.





Έλλειμμα εμπιστοσύνης και απαίτηση για απαντήσεις

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης στάθηκε ιδιαίτερα στο έλλειμμα εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς, επισημαίνοντας ότι η απουσία σαφών απαντήσεων ενισχύει την καχυποψία.

Τόνισε ότι η κοινωνία απαιτεί ολοκληρωμένη και πειστική εξήγηση για την υπόθεση, προειδοποιώντας ότι διαφορετικά ενισχύονται φαινόμενα απογοήτευσης και αποστασιοποίησης από το πολιτικό σύστημα.

Το ευρύτερο κλίμα και οι παράλληλες υποθέσεις

Αναφορά έγινε και σε άλλες εκκρεμείς υποθέσεις, όπως καταγγελίες που βρίσκονται ενώπιον της Αρχής κατά της Διαφθοράς, καθώς και στο λεγόμενο «Videogate», το οποίο χαρακτήρισε επίσης σοβαρό.

Επισήμανε ότι η συσσώρευση υποθέσεων χωρίς άμεσες απαντήσεις εντείνει το αίσθημα δυσπιστίας, καθιστώντας ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη για θεσμική διαφάνεια και αποτελεσματική διερεύνηση.



