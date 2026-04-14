Σε έντονο ύφος τοποθετήθηκε ο νομικός Χρίστος Κληρίδης, σχολιάζοντας τις πρόσφατες εξελίξεις γύρω από την υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην κυπριακή κοινωνία, με αφορμή την έφοδο της αστυνομίας στο σπίτι και το γραφείο του δικηγόρου Νίκος Κληρίδης.

Ο κ. Κληρίδης στάθηκε πρωτίστως στο ζήτημα του δικηγορικού απορρήτου, επισημαίνοντας ότι στην Κύπρο δεν υπάρχει σαφές νομοθετικό πλαίσιο που να το κατοχυρώνει, πέραν της νομολογίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου και των κανονισμών δεοντολογίας. Όπως εξήγησε, το απόρρητο αποτελεί θεμέλιο του κράτους δικαίου, καθώς οι δικηγόροι, ως λειτουργοί της δικαιοσύνης, οφείλουν να διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που λαμβάνουν από τους πελάτες τους. «Χωρίς αυτή την προστασία, υπονομεύεται η ίδια η απονομή της δικαιοσύνης», σημείωσε.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι η άρση του απορρήτου μπορεί να δικαιολογηθεί μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως όταν υπάρχει εύλογη υποψία ότι δικηγόρος και πελάτης συνεργάζονται για τη διάπραξη αδικήματος. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως υποστήριξε, δεν υφίσταται τέτοιο στοιχείο, τονίζοντας ότι ο Νίκος Κληρίδης όχι μόνο δεν είναι ύποπτος, αλλά έχει ήδη συνεργαστεί πλήρως με τις αρχές, παραδίδοντας καταθέσεις και σχετικό μαρτυρικό υλικό.

Αντίθετα, ο ίδιος έκανε λόγο για στοχοποίηση, σημειώνοντας ότι η συγκεκριμένη ενέργεια δεν ακολουθήθηκε έναντι άλλων προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση. «Επιλέχθηκε ένας μάρτυρας που συνεργάστηκε με την αστυνομία, προκειμένου να σταλεί μήνυμα εκφοβισμού», ανέφερε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για πρακτικές που πλήττουν την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσμούς.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στο ζήτημα της κατάσχεσης του προσωπικού κινητού τηλεφώνου του Νίκου Κληρίδη, επισημαίνοντας ότι σε αυτό περιλαμβάνεται μεγάλος όγκος ευαίσθητων και εμπιστευτικών δεδομένων, τόσο για την υπόθεση όσο και για άλλες νομικές υποθέσεις και προσωπικές επικοινωνίες. Όπως υπογράμμισε, η κατοχή αυτών των δεδομένων από τις αρχές δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους παραβίασης προσωπικών δεδομένων και επαγγελματικού απορρήτου.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι έχει ήδη ζητήσει την άμεση επιστροφή της συσκευής και έχει απευθυνθεί τόσο στον Γενικό Εισαγγελέα όσο και στην Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εκφράζοντας ανησυχίες για ενδεχόμενη πρόσβαση ή διαρροή πληροφοριών.

Ο κ. Κληρίδης ξεκαθάρισε επίσης ότι θα κινηθεί νομικά για την ακύρωση του εντάλματος έρευνας, μέσω της προβλεπόμενης διαδικασίας ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ενώ προανήγγειλε ότι το ζήτημα θα λάβει και ευρωπαϊκές διαστάσεις. Όπως είπε, σκοπεύει να αποστείλει σχετικό υλικό σε ευρωπαϊκούς θεσμούς και οργανισμούς δικηγόρων, καταγγέλλοντας παραβίαση βασικών αρχών του κράτους δικαίου.

Σε ό,τι αφορά την πορεία των ερευνών, εξέφρασε πλήρη έλλειψη εμπιστοσύνης προς τις κυπριακές αρχές, υποστηρίζοντας ότι οι μέχρι σήμερα χειρισμοί έχουν πλήξει την αξιοπιστία της διαδικασίας. Για τον λόγο αυτό, επανέλαβε την ανάγκη διορισμού ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών, ακόμη και με συμμετοχή προσώπων από το εξωτερικό, κατά τα πρότυπα άλλων υποθέσεων.

Τέλος, απέρριψε τους ισχυρισμούς περί νομιμότητας της έρευνας, επιμένοντας ότι δεν τηρήθηκαν οι αναγκαίες διαδικαστικές εγγυήσεις. Όπως υπογράμμισε, σε περιπτώσεις όπου ζητείται πρόσθετο υλικό από δικηγόρο, οι αρχές οφείλουν να απευθύνονται πρώτα στον ίδιο, παρέχοντας εύλογο χρόνο συμμόρφωσης, αντί να προχωρούν σε αιφνιδιαστικές εφόδους.

Η παρέμβασή του καταλήγει σε μια ευρύτερη προειδοποίηση, ότι δηλαδή τέτοιες πρακτικές, εάν παγιωθούν, ενδέχεται να διαβρώσουν ανεπανόρθωτα τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτών και δικηγόρων, με σοβαρές συνέπειες για τη λειτουργία της δικαιοσύνης στην Κύπρο.

