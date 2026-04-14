Αποφεύγοντας να υπεισέλθει σε ουσιαστικό σχολιασμό των επικρίσεων που διατυπώνονται, ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Βύρων Βύρωνος, τοποθετήθηκε στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο» για τις ραγδαίες εξελίξεις γύρω από την πολύκροτη υπόθεση της «Σάντυς», η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε νομικούς και πολιτικούς κύκλους.

Απαντώντας στις αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο διενεργήθηκε η έρευνα στο γραφείο και την οικία του κ. Κληρίδη, ο κ. Βύρωνος ξεκαθάρισε ότι η Αστυνομία ενήργησε στο πλαίσιο της νομιμότητας. Όπως ανέφερε, εξασφαλίστηκε δικαστικό ένταλμα έρευνας «με τις προβλεπόμενες διαδικασίες», το οποίο εκτελέστηκε το πρωί του Σαββάτου «με κάθε επαγγελματισμό», υπογραμμίζοντας ότι η διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται «με τη δέουσα σοβαρότητα».

Ερωτηθείς για την κατάσταση της γυναίκας που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης, ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας απέφυγε να δώσει συγκεκριμένες λεπτομέρειες, επικαλούμενος τη φύση της εν εξελίξει έρευνας. Περιορίστηκε να αναφέρει ότι οι Αρχές γνωρίζουν πού βρίσκεται, ότι έχει ήδη δώσει κατάθεση, η οποία αξιολογείται μαζί με άλλες μαρτυρίες, και ότι στόχος είναι η πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι έχουν ληφθεί «όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα» για την προστασία της.

Σε ό,τι αφορά τα έγγραφα και τα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας τις προηγούμενες ημέρες, ο κ. Βύρωνος σημείωσε ότι η Αστυνομία τα έχει υπόψη της και τα εξετάζει στο πλαίσιο της διερεύνησης, χωρίς να επιβεβαιώνει αν βρίσκονται επισήμως στην κατοχή της. Αποκάλυψε, ωστόσο, ότι υπάρχει ήδη επικοινωνία με τη Europol, στην οποία έχουν αποσταλεί ορισμένα τεκμήρια, ενώ αναμένεται να διαβιβαστούν και επιπλέον στοιχεία. Το χρονοδιάγραμμα για την εξαγωγή συμπερασμάτων, όπως είπε, παραμένει ασαφές.

Χαρακτηρίζοντας την υπόθεση «ιδιαίτερα σοβαρή και πολύπλοκη», ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας τόνισε ότι διερευνώνται όλα τα ενδεχόμενα και όλες οι καταγγελίες που βρίσκονται ενώπιον των Αρχών. Έκανε λόγο για «μεγάλο όγκο τεκμηρίων» που απαιτεί ενδελεχή μελέτη, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα υπάρξουν αποτελέσματα, τα οποία –όπως διαβεβαίωσε– θα ανακοινωθούν επισήμως όταν προκύψουν.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην επιχείρηση έρευνας, διευκρινίζοντας ότι έχουν συλλεγεί συγκεκριμένα τεκμήρια που σχετίζονται αποκλειστικά με τη διερεύνηση της υπόθεσης, ενώ έχουν ληφθεί ασφαλιστικές δικλείδες ώστε να μην υπάρξει πρόσβαση σε άσχετο υλικό.

Απαντώντας στις επικρίσεις που πλήττουν την εικόνα του Σώματος, ο κ. Βύρωνος υπογράμμισε ότι η Αστυνομία οφείλει να κρίνεται από το συνολικό έργο της και όχι αποσπασματικά. «Βρισκόμαστε επί 24ώρου βάσεως στην υπηρεσία της ασφάλειας των πολιτών», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι οι δύσκολες υποθέσεις απαιτούν χρόνο, επαρκή μαρτυρία και προσεκτικούς χειρισμούς ώστε να οδηγηθούν, όπου τεκμηριώνεται, σε ποινικές διώξεις.

Τέλος, σε σχέση με τις καταγγελίες που διακινούνται και μέσω κοινωνικών δικτύων, ξεκαθάρισε ότι η Αστυνομία δεν σχολιάζει δημόσιες αναρτήσεις, ωστόσο «οτιδήποτε τίθεται ενώπιον της και σχετίζεται με την υπόθεση διερευνάται». Όπως ανέφερε, όπου προκύπτει μαρτυρία που επιτρέπει περαιτέρω ενέργειες, αυτές θα γίνουν, ενώ διευκρίνισε ότι στο παρόν στάδιο δεν γίνεται λόγος για υπόπτους ή μάρτυρες, αλλά για συλλογή στοιχείων και μαρτυριών.

Διαβάστε επίσης: Κληρίδης: Τρομοκρατική ενέργεια η έφοδος -Χειρότεροι από τους Άγγλους της EOKΑ