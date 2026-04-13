«Τρομοκρατική ενέργεια» χαρακτηρίζει ο Νίκος Κληρίδης τις εφόδους της αστυνομίας το Μεγάλο Σάββατο στο σπίτι του και το γραφείο του στην κεντρική Λευκωσία για την υπόθεση «Σάντυ».

Ο Νίκος Κληρίδης καταγγέλλει στο documento ότι το ένταλμα βγήκε τα ξημερώματα του Μεγάλου Σαββάτου για να μην προλάβει να αντιδράσει με δικαστικά μέτρα. Όπως αναφέρει στην ανατριχιαστική του περιγραφή, στις 7:30 και ενώ κοιμόταν, 6 αστυνομικοί χτύπησαν την πόρτα του σπιτιού του. «Ήταν τρομοκρατική ενέργεια. Με ξύπνησαν και η συμπεριφορά τους ήταν χειρότεροι και από τους Άγγλους της ΕΟΚΑ. Ζήτησα λίγα λεπτά και δεν μου το επέτρεψαν. Είχα ταχυπαλμία. Με έσπρωξαν στην πόρτα για να μπουν. Ένας μάλιστα ήταν ανώτερος αξιωματικός» τονίζει.

«Τους είπα ότι θεωρώ τις ενέργειές τους παράνομες και αντισυνταγματικές και τοι δεν συγκατατίθεμαι για έρευνες στις συσκευές μου και σε οποιαδήποτε λήψη ηλεκτρονικών αρχείων ή άλλων στοιχείων. Δεν με άκουσαν και άρχισαν την επιτόπια έρευνα» προσθέτει ο Κύπριος δικηγόρος.

Διαβάστε επίσης: Μαρτυρία Στέλιου Ορφανίδη για Σάντυ:«Τη φυγάδευσα στη Γερμανία-Σήκω φύγε τώρα»

Και στο γραφείο του

Όπως περιγράφει, η έρευνα έγινε κανονικά στο σπίτι του, όπως και στο γραφείο του, όπου βρισκόταν ως μάρτυρες δύο δικηγόροι, γνωστοί του Νίκου Κληρίδη. Όσο για το πώς έγιναν οι έρευνες: «Έβαζαν keywords στον υπολογιστή και αναζητούσαν συγκεκριμένα πράγματα, καμιά σχέση με την έρευνα που ισχυρίζονται. Έψαχναν για εταιρείες που σχετίζονταν με τον Βγενόπουλο, για το project Helix, για κυπριακά funds και τράπεζες, όπως επίσης και διάφορα πρόσωπα. Δεν βρήκαν τίποτα, ωστόσο».

Κατέσχεσαν κινητά

Οι ιδιαίτερα επιθετικοί αστυνομικοί, σύμφωνα με τον ίδιο, άνοιξαν χρηματοκιβώτιο και από εκεί κατέσχεσαν αρχεία για την υπόθεση Σάντη και 3-4 usb. Επιπλέον, κατάσχεσαν το κινητό του Νίκου Κληρίδη και ακόμα δύο συσκευές τηλεφώνου. Μάλιστα, ενώ του είπαν ότι θα του έδιναν το κινητό του μετά από 2-3 ώρες, έχουν περάσει δύο μέρες και ακόμα δεν το έχει πάρει πίσω γιατί όπως του δήλωσαν οι αστυνομικοί «το στείλαμε στη Europol».

Ο Νίκος Κληρίδης κάνει λόγο για “συνταρακτικά παράνομες ενέργειες” και δεν αποκλείει οι εντολείς των αστυνομικών να καίγονται για κάποιες συνομιλίες στο Viber… Επίσης, καταγγέλλει ότι ακόμα και στις σκάλες του κτιρίου στο γραφείο του τριγυρνούσαν άνδρες της ασφάλειας.

Διαβάστε επισης: Αστυνομία για υπόθεση «Σάντυ»: Αντικειμενική διερεύνηση-Λαμβάνονται καταθέσεις

Πηγή: Documento.gr