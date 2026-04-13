Η Αστυνομία Κύπρου ανακοινώνει ότι η υπόθεση που εξετάζεται κατόπιν καταγγελιών του κ. Δρουσιώτη, διερευνάται με απόλυτη σοβαρότητα, πλήρη επαγγελματισμό και αυστηρή προσήλωση στις προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες, στη βάση των σχετικών διατάξεων του Συντάγματος.

Στο παρόν στάδιο, αξιολογούνται όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και λαμβάνονται οι αναγκαίες καταθέσεις, με σκοπό την πλήρη και αντικειμενική διερεύνηση της υπόθεσης.

Η Αστυνομία δεν πρόκειται να προβεί σε δημόσιο σχολιασμό αναφορών ή τοποθετήσεων που σχετίζονται με την υπόθεση, καθώς προτεραιότητα αποτελεί η διασφάλιση της ανεπηρέαστης πορείας των ερευνών.

Οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση θα δοθεί μόνο εφόσον προκύψουν ουσιαστικές εξελίξεις και στον βαθμό που αυτό επιτρέπεται στο πλαίσιο της διερεύνησης.

Η Αστυνομία Κύπρου καλεί όλους να επιδείξουν υπευθυνότητα και σεβασμό προς τις διαδικασίες της Δικαιοσύνης.

