Νέα ανάρτηση έκανε ο Μακάριος Δρουσιώτης για την υπόθεση «Σάντυ» με αναφορές στην αστυνομική έρευνα στο σπίτι του δικηγόρου Νίκου Κληρίδη.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς που καταγράφονται, κατά την έρευνα χρησιμοποιήθηκαν λέξεις-κλειδιά σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές που σχετίζονται με οικονομικά σκάνδαλα και εμπλεκόμενα πρόσωπα, ενώ γίνεται λόγος για ενέργειες εκφοβισμού και συγκάλυψης.

Αυτούσια η ανάρτηση του Μακάριου Δρουσιώτη

Σε ανάρτηση του στο BlueSky ο Στέλιος Ορφανίδης αναφέρει ότι οι αστυνομικού που επέδραμαν στο σπίτι του Νίκου Κληρίδη τις μεταμεσονύχτιες ώρες, έκαναν έρευνα στους υπολογιστές του με λέξεις κλειδιά σχετικές με οικονομικά σκάνδαλα και το δικό του όνομα.

Αντί έρευνας για τα όσα συγκλονιστικά αποκαλύπτονται, επιχείρηση εκφοβισμού και συγκάλυψης από την κυβέρνηση.

Σε ανάρτηση του στο BlueSky ο Στέλιος Ορφανίδης αναφέρει ότι οι αστυνομικού που επέδραμαν στο σπίτι του Νίκου Κληρίδη τις πρωινές ώρες, έκαναν έρευνα στους υπολογιστές του με λέξεις κλειδιά σχετικές με οικονομικά σκάνδαλα και το δικό του όνομα.

Αντί έρευνας για τα όσα… pic.twitter.com/PHoH1pRgtv — MAKARIOS DROUSIOTIS (@makdrou) April 13, 2026

Υπενθυμίζεται ότι ο δημοσιογράφος Στέλιος Ορφανίδης, στον οποίο, όπως ο ίδιος ισχυρίζεται, απευθύνθηκε αρχικά η «Σάντυ» για να καταγγείλει υπόθεση βιασμών και κυκλώματος διαφθοράς στην Κύπρο, καταγράφει δημόσια τις εμπειρίες του από την υπόθεση. Όπως αναφέρει, είχε συμβάλει ώστε να μεταφερθεί με ασφάλεια σε ξενώνα στη Γερμανία, προκειμένου να προστατευθεί.

Σε άρθρο του που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Documento», περιγράφει πώς τη γνώρισε, τις συνθήκες υπό τις οποίες οργανώθηκε η μεταφορά της στο εξωτερικό, ενώ απευθύνει και έκκληση προς την ίδια να αποδράσει από την «φυλακή» της.

