Μετά την Αθήνα, την απάντησή του στις αναφορές Φιντάν δίνει και το Υπουργείο Εξωτερικών της Κύπρου.

Σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο «Χ» αναφέρει ότι «η Κυπριακή Δημοκρατία ασκεί την εξωτερική της πολιτική με συνέπεια και λειτουργεί ως χρήσιμο μέλος της διεθνούς κοινότητας, ως Κράτος Μέλος της ΕΕ και ως μέρος της ευρύτερης περιοχής».

Σημειώνει πως «η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει αναθεωρητικές σκέψεις, αλλά ούτε και βλέψεις περιφερειακής ηγεμονίας».

«Αυτά αφορούν άλλους που επιχειρούν, για τους δικούς τους λόγους, να προκαλέσουν και να δημιουργήσουν εντυπώσεις σε μια κρίσιμη περιφερειακή περίοδο. Προσπερνώντας το γεγονός ότι είναι η ίδια η Τουρκία που κατέχει παράνομα κυρίαρχο ευρωπαϊκό έδαφος. Με δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες σε επιθετική διάταξη. Ως εκ τούτου, απορρίπτονται οι πρόσφατες αποπροσανατολιστικές δηλώσεις και ισχυρισμοί, που εξυπηρετούν αλλότριους σκοπούς της γείτονος και στοχεύουν στην πρόκληση έντασης», καταλήγει το ΥΠΕΞ.

