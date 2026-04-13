Επικριτικός απέναντι στην Ελλάδα και τη συνεργασία της με το Ισραήλ εμφανίστηκε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, σε συνέντευξή του στο τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Αναντολού, κάνοντας λόγο για πολιτικές που εντείνουν την ένταση στην ανατολική Μεσόγειο.

Καταγγελίες για «περικύκλωση» της Τουρκίας

Αναφερόμενος στις περιφερειακές συμμαχίες, ο Φιντάν υποστήριξε ότι η Άγκυρα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις τα τελευταία χρόνια, κάνοντας λόγο για προσπάθειες που στοχεύουν στην απομόνωση της Τουρκίας.

«Όσον αφορά την αλυσίδα συμμαχιών που αναφέραμε, δηλαδή την στενή παρακολούθηση που ασκούμε τα τελευταία 3-4 χρόνια, συνεχίζεται αδιάκοπα. Δηλαδή, ειδικά το ζήτημα της συμμετοχής του τριγώνου Ελλάδα-Ελληνοκυπριακή Διοίκηση-Ισραήλ σε μια επιχείρηση που αποσκοπεί στην περικύκλωση της Τουρκίας στην ανατολική Μεσόγειο ή που θα δώσει αυτή την εντύπωση, είναι θέμα που βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής μας. Στην πραγματικότητα, το διαπιστώσαμε από πολύ νωρίς. Μάλιστα, εκείνη την περίοδο η ομάδα αυτή αναζητούσε τρόπους να εντάξει και άλλες χώρες της περιοχής στις συμμαχίες της. Ευτυχώς, με τις έγκαιρες παρεμβάσεις μας, καταφέραμε να αποτρέψουμε αυτό το σχέδιο. Τελικά, το θέμα περιορίστηκε στο Ισραήλ, τον Ελληνοκυπριακό τομέα και την Ελλάδα».

«Ριψοκίνδυνες πολιτικές» της Αθήνας

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ άσκησε έντονη κριτική στην ελληνική πολιτική, χαρακτηρίζοντάς την επικίνδυνη και απομονωμένη σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Όπως ανέφερε: «Τώρα, φυσικά, βλέπουμε ότι η Ελλάδα ακολουθεί εδώ πολύ ριψοκίνδυνες, για να το πω ευθέως, πολιτικές. Δηλαδή, υπάρχουν είναι πολύ ενδιαφέρον το πώς επιδιώκει να ακολουθήσει μόνη της πολιτικές που καμία άλλη χώρα στην Ευρώπη δεν ακολουθεί. Δηλαδή, αυτό πρέπει να το εξετάσουμε λίγο πιο προσεκτικά».

Προειδοποιήσεις για εντάσεις και συγκρούσεις

Στη συνέχεια, ο Φιντάν προειδοποίησε ότι οι επιλογές της Ελλάδας και της ελληνοκυπριακής πλευράς ενδέχεται να οδηγήσουν σε περαιτέρω ένταση.

Όπως σημείωσε: «Το πόσο λανθασμένες πολιτικές ακολουθεί η πολιτική ηγεσία του Ελληνοκυπριακού τομέα αποκαλύφθηκε στην πραγματικότητα και σε αυτόν τον πόλεμο. Αυτά που κάνουν, οι συνεργασίες τους, δεν ενισχύουν το κλίμα εμπιστοσύνης, αλλά καλλιεργούν περισσότερη δυσπιστία, φέρνουν περισσότερα προβλήματα, φέρνουν περισσότερο πόλεμο. Τους το είπαμε, δηλαδή το είπαμε στους Έλληνες, και μέσω αυτών το είπαμε και στην ελληνοκυπριακή πλευρά. Πόσο λανθασμένες πολιτικές ακολουθεί η πολιτική, η διοίκηση εκεί...».

Και πρόσθεσε: «Αυτός ο τρόπος πολιτικής δεν θα σας προσφέρει περισσότερη ασφάλεια, αλλά θα σας παρασύρει σε συγκρούσεις. Θα παρασυρθείτε σε συγκρούσεις, το βλέπουμε αυτό. Αλλά εσείς, δηλαδή, μερικές φορές συμβαίνει το εξής: η εμμονή με την Τουρκία είναι τόσο μεγάλη που, ενώ συνεχίζετε αυτή την εμμονή, μπορεί να μην έχετε ιδέα για το είδος της ζημίας που υφίστανται οι ίδιοι...».

Αμφισβήτηση στρατιωτικής συνεργασίας με το Ισραήλ

Ολοκληρώνοντας, ο Τούρκος ΥΠΕΞ αμφισβήτησε τη σκοπιμότητα της στρατιωτικής συνεργασίας Ελλάδας–Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι δεν εξυπηρετεί στρατηγικά συμφέροντα. Όπως ανέφερε: «Ελπίζουμε, λοιπόν, να εγκαταλείψουν αυτά τα λάθη. Ούτε η Ελλάδα ούτε ο Ελληνοκυπριακός τομέας έχουν ανάγκη από στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ στην περιοχή. Υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελλάδα είναι ήδη μέλος του ΝΑΤΟ, ο Ελληνοκυπριακός τομέας έχει την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αναζήτηση μιας τέτοιας συνεργασίας, δηλαδή η αναζήτηση δημιουργίας στρατιωτικής συμμαχίας, ποια λογική εξυπηρετεί; Στρατηγικά, δεν μπορούν να το εξηγήσουν ούτε στους εαυτούς τους, ούτε σε εμένα. Πιθανότατα πρόκειται για μια επιβολή κατόπιν παραγγελίας. Αλλά ας σταματήσω εδώ».