Η Κυβέρνηση εξέφρασε βαθιά θλίψη για την τραγωδία που σημειώθηκε σήμερα στη Γερμασόγεια, όπου κατέρρευσε πολυκατοικία, με αποτέλεσμα την απώλεια ανθρώπινων ζωών.

Σε επίσημη ανακοίνωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη στο Χ, τονίζεται ότι η Πολιτεία θα σταθεί έμπρακτα στο πλευρό των οικογενειών των θυμάτων, παρέχοντας κάθε δυνατή στήριξη στις δύσκολες αυτές στιγμές.

Παράλληλα, υπογραμμίζεται πως η πλήρης διερεύνηση των αιτίων και των συνθηκών που οδήγησαν στην κατάρρευση αποτελεί άμεση προτεραιότητα. Όπως σημειώνεται, η απόδοση ευθυνών όπου αυτές διαπιστωθούν και τεκμηριωθούν θεωρείται απαραίτητη, τόσο για τη δικαίωση των θυμάτων όσο και για την αποτροπή παρόμοιων τραγωδιών στο μέλλον.