Το Κόμμα για τα Ζώα καλεί να εφαρμοστούν άμεσα οι αναγκαίες διαδικασίες, να διασφαλιστεί πλήρης διαφάνεια και να προστατευθούν ουσιαστικά τα δικαιώματα και η ευημερία των ζώων μετά την απόφαση του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου "για απόρριψη των εφέσεων του ιδιοκτήτη του Melios Zoo Park και την οριστική παύση λειτουργίας του".

Σε ανακοίνωση αναφέρει ότι η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας μπορεί να αναλάβει πτηνά και άλλα είδη που δύνανται να ενταχθούν σε ελεγχόμενο φυσικό περιβάλλον, το Τμήμα Γεωργίας έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί παραγωγικά και εξημερωμένα ζώα, εξασφαλίζοντας τη μεταφορά τους σε κατάλληλες μονάδες και τα άγρια άγρια και εξωτικά ζώα θα καταβληθούν προσπάθειες για να μεταφερθούν σε χώρους του εξωτερικού, όπου θα μπορούν να ζήσουν υπό κατάλληλες και φυσικότερες συνθήκες.

Το Κόμμα καλεί όλες τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν χωρίς καθυστερήσεις στην υλοποίηση του σχεδιασμού, "με υπευθυνότητα και συντονισμό".



Πηγή: ΚΥΠΕ