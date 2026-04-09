Υπάρχει ρητή οδηγία ότι δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε προεκλογική δραστηριότητα εντός υπηρεσιακών χώρων, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης.

Συγκεκριμένα με αφορμή σημερινά δημοσιεύματα που αφορούν επισκέψεις προεκλογικού χαρακτήρα σε υπηρεσιακούς χώρους, το Υπουργείο επισημαίνει ότι έχει έγκαιρα διαβιβάσει προς τις ηγεσίες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Αστυνομίας και του Τμήματος Φυλακών ρητή οδηγία ότι δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε προεκλογική δραστηριότητα εντός υπηρεσιακών χώρων.

Τα Σώματα Ασφαλείας οφείλουν να λειτουργούν με απόλυτη θεσμική ουδετερότητα, σοβαρότητα και επαγγελματισμό, αναφέρει.

Σημειώνει ότι "οποιαδήποτε απόκλιση από τα πιο πάνω, εφόσον διαπιστωθεί, θα τυγχάνει της δέουσας διερεύνησης και διοικητικής εξέτασης, όπως ακριβώς συνέβη και στην περίπτωση συγκεκριμένου περιστατικού που διαπιστώθηκε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία".



Πηγή: ΚΥΠΕ