Διοικητική έρευνα διέταξε ο Αρχιπύραρχος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας μετά από δημοσίευμα της εφημερίδας «Χαραυγή» τη Μεγάλη Πέμπτη, το οποίο κάνει λόγο για προεκλογική παρέμβαση εντός της Υπηρεσίας από την υποψήφια βουλευτή του ΕΛΑΜ, Λίζα Κεμιτζή.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της «Χαραυγής», η Λίζα Κεμιτζή, η οποία διετέλεσε Εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής στο παρελθόν, φέρεται να πραγματοποίησε προεκλογική ομιλία σε νεοσύλλεκτους πυροσβέστες, στη Σχολή Πυροσβεστικής στο Καϊμακλί, στη Λευκωσία.



Αυτούσιο το δελτίου τύπου της Πυροσβεστικής:

«Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και μετά από σημερινό δημοσίευμα έντυπης εφημερίδας για προεκλογική παρέμβαση εντός της Υπηρεσίας, υποψήφιου για τις βουλευτικές εκλογές μέλους μας, αναφέρουμε ότι μετά από επιστολή του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως έγιναν σχετικές συστάσεις σε όλα τα μέλη της Πυροσβεστικής υπηρεσίας που είναι υποψήφιοι για τις βουλευτικές εκλογές του 2026..

Μετά και το σχετικό δημοσίευμα ο Αρχιπύραρχος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας διέταξε αμέσως διοικητική έρευνα».



Σχετική ανακοίνωση του ΑΚΕΛ:



«Ο Υπουργός Δικαιοσύνης και η ηγεσία της Πυροσβεστικής οφείλουν να ερευνήσουν και να τοποθετηθούν στην σημερινή αποκάλυψη της εφημερίδας «Χαραυγής» για την επίσκεψη υποψήφιας βουλεύτριας του ΕΛΑΜ στη Σχολή Πυροσβεστικής. Όπως καταγγέλλεται, οι νεοσύλλεκτοι της Πυροσβεστικής κλήθηκαν να παρακολουθήσουν ομιλία της υποψήφιας του ΕΛΑΜ η οποία μάλιστα αναλώθηκε σε ρατσιστική ρητορική μίσους.



Δεδομένου μάλιστα ότι η υποψήφια του ΕΛΑΜ διετέλεσε στο παρελθόν στέλεχος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας εγείρονται ερωτήματα κατά πόσο εκμεταλλεύτηκε τις σχέσεις της με την Υπηρεσία για προεκλογικές σκοπιμότητες. Εγείρονται επίσης ερωτήματα αν τηρήθηκαν οι θεσμικές διαδικασίες για την παρουσία της υποψήφια του ΕΛΑΜ στον χώρο και αν έχουν ή θα έχουν την ίδια μεταχείριση και οι υποψήφιοι άλλων πολιτικών κομμάτων. Τέλος, το Υπουργείο και η ηγεσία της Αστυνομίας θα πρέπει να τοποθετηθεί κατά πόσο μπορεί να είναι ανεκτή εντός των σωμάτων ασφαλείας ρητορική που συνιστά αδίκημα κατά τη νομοθεσία του κράτους.



Επειδή ο Υπουργός Δικαιοσύνης επιλέγει να μην τοποθετείται σε καταγγελίες του ΑΚΕΛ για όσα τεκταίνονται στα σώματα ασφαλείας, διαμηνύουμε ότι το κρυφτό δεν διασώζει κανένα από τις ευθύνες του».



Διαβάστε επίσης: Στην Αστυνομική Ακαδημία ο ΠτΔ - «Πρώτιστη υποχρέωση η ασφάλεια των πολιτών»





Πηγή: ΚΥΠΕ