Πρώτιστη υποχρέωση της Πολιτείας είναι να προσφέρει ασφάλεια στους πολίτες σε όλους τους τομείς δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας λέγοντας ότι επέλεξε να στείλει αυτό το μήνυμα από την Αστυνομική Ακαδημία την οποία επισκέφθηκε σήμερα για να ευχηθεί ενόψει της γιορτής του Πάσχα.

Στην παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης, του Αρχηγού της Αστυνομίας, του Διευθυντή της Αστυνομικής Ακαδημίας, της ηγεσίας της Αστυνομίας και δόκιμων αστυνομικών που τυγχάνουν εκπαίδευσης, ο Πρόεδρος, Νίκος Χριστοδουλίδης είπε ότι η ασφάλεια της καθημερινότητας των πολιτών περνά μέσα από την συνεισφορά των αστυνομικών. Αυτό που επιλέξατε να κάνετε, είπε, είναι περισσότερο λειτούργημα παρά εργασία.

«Θέλω να γνωρίζετε πολύ καλά και τη μεγάλη ευθύνη που αναλαμβάνετε, που η πολιτεία σας εμπιστεύεται για να διασφαλίσουμε στους κύπριους πολίτες το αίσθημα της ασφάλειας. Γι' αυτό είμαι εδώ σήμερα μαζί σας, να σας ευχηθώ εσάς, στις οικογένειές σας, στα αγαπημένα σας πρόσωπα, στον κυπριακό λαό», ανέφερε.

Αλλά, πρόσθεσε, «την ίδια στιγμή να επαναλάβω το πόσο πολύ στηριζόμαστε σε όλους εσάς, στην ηγεσία σας, στον Υπουργό, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε αυτό που δικαιολογημένα ο κυπριακός λαός απαιτεί από όλους εμάς, ασφάλεια σε όλους τους τομείς».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε σιγουριά ότι μέσα και από την εκπαίδευσή τους στην Ακαδημία, πρωτίστως μέσα από την πειθαρχία, την πλήρη κατανόηση της ευθύνης που αναλαμβάνουν, θα ανταποκριθούν στις προσδοκίες του κυπριακού λαού για να διασφαλίσουν το αίσθημα ασφάλειας που του αξίζει.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ευχήθηκε «Καλή Ανάσταση, χρόνια πολλά και ελπίζω αυτές οι αναστάσιμες μέρες να οδηγήσουν και στον τερματισμό της κατοχής, στην επανένωση, στην απελευθέρωση της πατρίδας μας».

Καλωσορίζοντας τον Νίκο Χριστοδουλίδη στην Αστυνομική Ακαδημία, ο Διευθυντής της, Ανδρέας Αγγελίδης σημείωσε ότι είναι η πρώτη φορά που Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισκέπτεται την Ακαδημία εκτός των επίσημων εκδηλώσεων «και αυτό μας τιμά ιδιαίτερα».

Ανέφερε ότι σήμερα παρίσταντο 201 δόκιμοι αστυνομικοί, εκτός από αυτούς που άρχισαν πρόσφατα την εκπαίδευσή τους και αφού την ολοκληρώσουν θα τοποθετηθούν τέλος Απριλίου στην βάση των αναγκών της Αστυνομίας προς ενίσχυσή της.

Ο κ. Αγγελίδης είπε ότι βασική προτεραιότητα της εκπαίδευσής τους είναι η πειθαρχία, η οποία – ανέφερε - είναι το κλειδί γενικότερα για την επιτυχία της Αστυνομίας. Οι δόκιμοι αστυνομικοί, πρόσθεσε, είναι το μέλλον της Αστυνομίας, έχουν όλα τα εφόδια για να ανταποκριθούν επαρκώς στις απαιτήσεις της κοινωνίας και ιδιαίτερα στους πολίτες που ζητούν εξυπηρέτηση.

Θέση των στελεχών και όχι μόνο της Ακαδημίας πρόσθεσε, είναι να στηρίξουν και να καθοδηγήσουν τους δόκιμους αστυνομικούς ώστε να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους.

