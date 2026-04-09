Η μελέτη των εμπειρογνωμόνων, που αναμένεται στα τέλη Απριλίου, είναι η αναγκαία βάση πάνω στην οποία θα οικοδομηθεί οποιαδήποτε πολιτική απόφαση, αναφορικά με την ανάπτυξη του λιμανιού και της μαρίνας της Λάρνακας, σημειώνει με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Η ανάπτυξη του λιμανιού και της μαρίνας Λάρνακας αποτελεί έργο τόσο εθνικής όσο και τοπικής σημασίας. Ακριβώς επειδή το αντιμετωπίζει ως τέτοιο, το Υπουργείο, σημειώνεται, έχει επιλέξει να το προσεγγίσει με τη σοβαρότητα που του αρμόζει, με βάση μελέτες, εκθέσεις εμπειρογνωμόνων και σαφή κατανομή αρμοδιοτήτων.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, έχει ανατεθεί εξειδικευμένη μελέτη που θα καθορίσει, μεταξύ άλλων, με τεχνική επάρκεια πόσος και ποιος χερσαίος χώρος μπορεί να διατεθεί για αστικές χρήσεις, χωρίς να θίγεται η λειτουργική αποδοτικότητα του λιμανιού.

Το Υπουργείο υπογραμμίζει πως είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι η λήψη πολιτικής απόφασης για το μέλλον της ανάπτυξης ανήκει αποκλειστικά στο Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται πως η Αρχή Λιμένων Κύπρου ασκεί τις λειτουργικές και διαχειριστικές αρμοδιότητές της υπό την εποπτεία και την πολιτική κατεύθυνση του Υπουργείου.

Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο είχε παράσχει σαφείς οδηγίες στην Αρχή Λιμένων Κύπρου ώστε να μην προχωρήσει καμία μελέτη ή διαδικασία εκ παραλλήλου, εν αναμονή των πολιτικών αποφάσεων.

«Κάθε παρέκκλιση από αυτή την αρχή δημιουργεί σύγχυση, αδικαιολόγητες καθυστερήσεις και αντικρουόμενες εντυπώσεις στο κοινό», αναφέρει το Υπουργείο Μεταφορών.

Το Υπουργείο δηλώνει έτοιμο να προχωρήσει σε ουσιαστικό διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένου του Δήμου Λάρνακας, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της μελέτης των εμπειρογνωμόνων.

Όπως σημειώνει, για να καταστεί εφικτός ένας τέτοιος διάλογος, απαιτείται κάθε πλευρά να έχει θέσει επισήμως και γραπτώς τις θέσεις της στο Υπουργείο.

«Αυτή δεν είναι απλώς τυπική απαίτηση, αλλά η ελάχιστη προϋπόθεση για να υπάρξει σοβαρή, αποτελεσματική και τεκμηριωμένη συζήτηση», σημειώνει, εξηγώντας πως «ο ανεπίσημος και παράπλευρος τρόπος διαβούλευσης δημιουργεί μόνο παρεξηγήσεις».

Το Υπουργείο Μεταφορών υπογραμμίζει πως «η Λάρνακα αξίζει μια ανάπτυξη που θα αντέξει στον χρόνο, και όχι λύσεις που θα γεννούν νέα προβλήματα στο μέλλον».

«Ο δρόμος προς αυτή την κατεύθυνση είναι σαφής και αμετάβλητος: ολοκλήρωση της μελέτης εμπειρογνωμόνων, ουσιαστική διαβούλευση με την τοπική κοινωνία για τις χρήσεις που θα επιτραπούν, και στη συνέχει λήψη τεκμηριωμένων πολιτικών αποφάσεων», σημειώνεται.

«Αυτή η σειρά είναι η μόνη που εγγυάται ολοκλήρωση, σταθερότητα και αποφυγή πισωγυρίσματος», καταλήγει η ανακοίνωση του Υπουργείου Μεταφορών.



Πηγή: ΚΥΠΕ