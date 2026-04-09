Τους ισχυρισμούς Δρουσιώτη για εργοδότηση της «Σάντυ» στο Προεδρικό απέρριψε ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Αντωνίου, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα.

Μιλώντας στο ΡΙΚ δήλωσε ότι από αυτή την ιστορία θα μείνουν εκτεθειμένα δύο πρόσωπα. «Αναφέρομαι ευρύτερα όχι στο συγκεκριμένο θέμα ότι από αυτή την ιστορία τουλάχιστον δύο άνθρωποι θα μείνουν ανεπανόρθωτα εκτεθειμένοι, αυτή είναι η δική μου διαίσθηση».

Ερωτηθείς εάν πρόκειται για τον Μακάριο Δρουσιώτη και τον Νίκο Κληρίδη, απάντησε ότι «δεν θέλω να κατονομάσω, υπάρχει μια διαδικασία σε εξέλιξη, θέλω να σεβαστώ τη διαδικασία, είμαι εδώ για να εκπροσωπήσω την κυβέρνηση ως εκ τούτου θα πρέπει να μιλήσω με όρους θεσμικούς, όμως και ως πρώην δημοσιογράφος φτάνω στη διαπίστωση ότι προκύπτουν πράγματα, τα οποία ξεπερνούν το όριο της λογικής».

