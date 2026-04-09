Σε νέα ανάρτηση προέβη ο υποψήφιος για τις Βουλευτικές εκλογές, Μακάριος Δρουσιώτης.

Όπως σημειώνει, από τη μέρα που δημοσιοποίησε το άρθρο του «το σκοτεινό πρόσωπο του κράτους Δικαίου στην Κύπρο», το Προεδρικό, η Νομική Υπηρεσία και η Αστυνομία έστησαν μια καλά ενορχηστρωμένη επιχείρηση αμφισβήτησης, παραπληροφόρησης και σύγχυσης.

Τονίζει πως στο εν λόγω άρθρο εμπεριέχονται στοιχεία τα οποία χρήσουν άμεσης διερεύνησης από ανεξάρτητους επαγγελματίες, ωστόσο, όπως λέει, «δεν φαίνεται να υπάρχει καμία θέληση από τον Χριστοδουλίδη και την κυβέρνηση του για κάτι τέτοιο».

Την ίδια στιγμή σημειώνει πως οι «πλαστές και χαλκευμένες είναι οι διαβεβαιώσεις του κ. Χριστοδουλίδη πως ενδιαφέρεται να διερευνήσει».

Αυτούσια η ανάρτησή του