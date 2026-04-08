Απάντηση στους ισχυρισμούς του Μάκάριου Δρουσιώτη έδωσε με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Όπως διευκρινίζει δεν υπήρξε ποτέ εργοδότηση τέτοιου προσώπου στο Προεδρικό Μέγαρο κατά την τρέχουσα διακυβέρνηση.

Νωρίτερα, ο κ. Μακάριος Δρουσιώτης, μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάλεσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να δώσει διευκρινίσεις σχετικά με τις συνθήκες πρόσληψης της γυναίκας με το ψευδώνυμο «Σάντη» στο Προεδρικό Μέγαρο, αμέσως μετά την εκλογή του, και να ξεκαθαρίσει κατά πόσο υπάρχει οποιαδήποτε εμπλοκή του στα θέματα που ερευνώνται.

Αυτούσια η ανάρτηση του ΚΕ

Σε ό,τι αφορά τους ισχυρισμούς του κ. Mακάριου Δρουσιώτη διευκρινίζεται με τον πλέον σαφή τρόπο ότι επί παρούσας διακυβέρνησης, δεν υπήρξε εργοδότηση στο Προεδρικό οποιουδήποτε προσώπου με τα στοιχεία που παραπέμπουν στη γυναίκα με το ψευδώνυμο «Σάντη».

Ως εκ τούτου, κάθε αναφορά που επιχειρεί να παρουσιάσει το αντίθετο είναι ανακριβής και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

— Λετυμπιώτης Κων/νος (@letymbiotis) April 8, 2026

