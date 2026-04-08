Σε επικριτικό τόνο τοποθετείται ο Μακάριος Δρουσιώτης για τη σημερινή απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, θέτοντας ζητήματα αξιοπιστίας, ανεξαρτησίας και αμεροληψίας της διερεύνησης των καταγγελιών.

Μέσω ανάρτησής του, υποστηρίζει ότι η διαδικασία που ακολουθείται δεν πληροί τα απαιτούμενα πρότυπα, ενώ καλεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να δώσει σαφείς απαντήσεις και να προχωρήσει στον διορισμό πραγματικά ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών.

Αυτούσια η ανάρτηση

Σε σχέση με τη σημερινή απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, έχω να παρατηρήσω τα ακόλουθα:

1. Οι μέχρι σήμερα ενέργειες των αρμοδίων αρχών καταδεικνύουν ότι η διαδικασία διερεύνησης ξεκινά επί τη βάσει της πεποίθησης ότι οι καταγγελίες είναι ψευδείς και ότι απαιτείται προηγούμενη «επαλήθευση» των μηνυμάτων πριν την έναρξη ουσιαστικής ανακριτικής διαδικασίας. Η προσέγγιση αυτή προκύπτει ευθέως από τις μέχρι στιγμής ενέργειες του Θεμιστού Αρναούτη, τον διορισμό συγκεκριμένης ομάδας, την καθυστέρηση ως προς την προστασία μαρτύρων και μαρτυρικού υλικού με έκδοση απαραίτητων ενταλμάτων καθώς και από εσκεμμένες διαρροές προς τον Τύπο με σκοπό τη δημιουργία προκατασκευασμένων εντυπώσεων.

2. Είναι αυτονόητο, από επιστημονικής και αποδεικτικής απόψης, ότι δεν μπορεί να διενεργηθεί αξιόπιστος δικανικός έλεγχος της αυθεντικότητας των επίμαχων μηνυμάτων χωρίς δικανικό έλεγχο των ίδιων των ηλεκτρονικών συσκευών. Συνεπώς, οποιαδήποτε διαδικασία περιορίζεται στην αποσπασματική εξέταση των μηνυμάτων, χωρίς πλήρη εξέταση των πρωτογενών πηγών, δεν πληρεί τα ελάχιστα απαιτούμενα πρότυπα και δημιουργεί εύλογες ανησυχίες ότι πρόκειται για ενέργεια που εξυπηρετεί το θεαθήναι.

3. Σε σχέση με την αναφορά στην EUROPOL, διευκρινίζεται ότι δεν υφίσταται «Ευρωπαίος αστυνόμος» με ανεξάρτητη ανακριτική ιδιότητα. Τα κράτη μέλη αποσπούν δικούς τους αξιωματικούς στην EUROPOL. Στην παρούσα συγκυρία, ο επικεφαλής του Κυπριακού Γραφείου Συνδέσμου στην EUROPOL είναι ο Γιώργος Καρκάς, ο οποίος είναι Ενάγων 2 στην αγωγή με αριθμό 148/2023 που έχει καταχωριστεί από τέσσερις αστυνομικούς της Μονάδας Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Κυπριακής Αστυνομίας εναντίον μου και εκκρεμεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας. Υπό τα δεδομένα αυτά, είναι προφανές ότι ούτε ο ίδιος ούτε οποιοιδήποτε υφιστάμενοί του Κύπριοι που υπηρετούν σε δομές της EUROPOL δύνανται να εμπλακούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διερεύνηση της παρούσας υπόθεσης, λόγω προφανούς σύγκρουσης συμφερόντων.

4. Παρά ταύτα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν έχει διορίσει ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές. Ως εκ τούτου, η διερεύνηση εξακολουθεί να διενεργείται από την Κυπριακή Αστυνομία, η οποία είναι ήδη εμπλεκόμενη στην υπόθεση και λειτουργεί υπό τις οδηγίες του Γιώργου Σαββίδη και του Σάββα Αγγελίδη, οι οποίοι τελούν υπό αμφισβήτηση και εμπλέκονται ευθέως. Το γεγονός αυτό εγείρει σοβαρά ζητήματα ως προς την ανεξαρτησία και την αμεροληψία της διαδικασίας.

5. Τέλος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας καλείται να δώσει σαφείς απαντήσεις ως προς τις συνθήκες υπό τις οποίες η Σαντή προσλήφθηκε στο Προεδρικό αμέσως μετά την εκλογή του, καθώς και ως προς το κατά πόσον υφίσταται οποιαδήποτε εμπλοκή του ιδίου στα ζητήματα που τίθενται προς διερεύνηση.

6. Επαναλαμβάνω ότι είμαι ο πρώτος που ζήτησε τη διερεύνηση των καταγγελιών από πραγματικά ανεξάρτητους και αμερόληπτους ποινικούς ανακριτές, με πλήρη σεβασμό στις αρχές του κράτους δικαίου. Μόνον μια τέτοια διαδικασία μπορεί να διασφαλίσει την αποκάλυψη της αλήθειας και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού.

