Δεν υφίσταται θέμα αποχώρησης άλλων υποψηφίων του Άλματος, μετά την αφαίρεση του Δημήτρη Παπαδάκη από το ψηφοδέλτιο και την αποχώρηση του Νίκου Στυλιανίδη, δήλωσε ο επικεφαλής του Κινήματος, Οδυσσέας Μιχαηλίδης.

Μιλώντας στο ΡΙΚ, ο κύριος Μιχαηλίδης είπε ότι η απόφαση για τον υποψήφιο που θα συμπληρώσει το ψηφοδέλτιο του Κινήματος στη Λεμεσό, θα ληφθεί σήμερα.

Κληθείς να σχολιάσει την αναφορά της ΕΔΕΚ ότι οι Μεσσίες γίνονται στα χαρακώματα και όχι πίσω από γραφεία παχυλών μισθών, ο κύριος Μιχαηλίδης είπε ότι οι πολίτες γνωρίζουν ποιός ήταν στα χαρακώματα για 10 χρόνια, αλλά και ποιός απειλήθηκε με απόλυση και τελικά απολύθηκε.

Σημείωσε, ακόμη, ότι οι πολίτες γνωρίζουν, ποιοί αποτελούν μέρος του συστήματος και βρίσκονται σε πολύ περίοπτη θέση, σε όλα τα σκάνδαλα που ταλάνισαν τη χώρα.

Διαβάστε επίσης: Άλμα: Εκτός ψηφοδελτίου ο Στυλιανίδης, στέκεται στο πλευρό του Παπαδάκη