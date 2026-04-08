Στο πλευρό του Δημήτρη Παπαδάκη στέκεται ο Νίκος Στυλιανίδης, ο οποίος ανακοίνωσε την απόφασή του να μην βρίσκεται στο ψηφοδέλτιο με το «Άλμα» για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές.

Ανακοινώνοντας την απόφασή του για αποχώρηση από το ψηφοδέλτιο μέσω γραπτής δήλωσης, ο Νίκος Στυλιανίδης χαρακτηρίζει την απόφαση για τον Δημήτρη Παπαδάκη «βεβιασμένη και άδικη».

Αυτούσια η γραπτή δήλωση του Νίκου Στυλιανίδη:

Η απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας του κινήματος ΑΛΜΑ, το βράδυ της περασμένης Δευτέρας, ήταν κατά την εκτίμηση μου, βεβιασμένη και άδικη για τον Δημήτρη Παπαδάκη.

Ήταν βεβιασμένη, γιατί ο κ. Παπαδάκης θα προσκόμιζε χθες Τρίτη στην Αστυνομία, τα αποτελέσματα από τον επιστημονικό έλεγχο, που πραγματοποίησε ειδικός στις τηλεφωνικές του συσκευές. Ήταν και άδικη, γιατί όπως σημείωνε στην ανακοίνωση του το Άλμα, «Η Εκτελεστική Γραμματεία σημειώνει ότι σέβεται απολύτως το τεκμήριο της αθωότητας. Σε ότι αφορά στο Άλμα, το θέμα είναι πολιτικό, όχι νομικό.», παραγνωρίζοντας ότι το θέμα είναι και ηθικό.

Η πολιτική μου πορεία δίπλα στον Δημήτρη Παπαδάκη, στηρίζεται σε αρχές και αξίες, που και οι δύο πρεσβεύουμε και υπερασπιζόμαστε, με πάθος και ήθος. Η συμπόρευση μας με το κίνημα Άλμα, στηρίχτηκε πάνω σε αυτές τις αρχές.

Με βάση όλα τα παραπάνω, χθες, εξέφρασα τον έντονο προβληματισμό μου για την ανάκληση της υποψηφιότητας του Δημήτρη Παπαδάκη, τόσο στον επικεφαλή του κινήματος, Οδυσσέα Μιχαηλίδη, όσο και στην συντονίστρια του κινήματος στην επαρχία Λεμεσού, Νικολέττα Τσικκίνη. Μέσα από αυτό τον προβληματισμό, εξέφρασα την πρόθεση μου, για αποχώρηση από το ψηφοδέλτιο του κινήματος για λόγους αρχής, σύμφωνα με όσα έχω προαναφέρει.

Σήμερα, με βάση τα ευρήματα του επιστημονικού ελέγχου, όπως έχουν ανακοινωθεί από τον πραγματογνώμονα, ο Δημήτρης είναι δικαιωμένος και όλοι εμείς μαζί του. Όλα όσα υποστήριζε ο Δρουσιώτης, μέσα από τα δήθεν στοιχεία του, που αφορούν τον Δημήτρη Παπαδάκη, καταρρίπτονται και ο κ. Παπαδάκης διαθέτει πλέον και το τεκμήριο της αθωότητας αλλά και της εμπιστοσύνης.

Η σχέση μου με τον Δημήτρη Παπαδάκη είναι μια σχέση μακροχρόνιας φιλίας και εκτίμησης. Στηρίζω και συμπαρίσταμαι στον Δημήτρη Παπαδάκη και δεν μπορεί αυτή η συμπαράσταση να μην τονισθεί πιο έντιμα και ηθικά, από την αποχώρηση μου από το ψηφοδέλτιο του κινήματος Άλμα στη Λεμεσό.