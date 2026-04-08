Η διερεύνηση των καταγγελιών Μακάριου Δρουσιώτη πρέπει να γίνει γρήγορα διότι ενόσω παρατείνεται το θέμα εντείνεται και η καχυποψία, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων τη Μεγάλη Τετάρτη, στο πλαίσιο της παρουσίασης του απολογισμού της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος της Αριστεράς, για την πενταετία 2021–2026.

«Τα πάντα πρέπει να ερευνηθούν, το έχουμε πει και θα το επαναλάβουμε. Σε αυτή τη διερεύνηση περιλαμβάνεται και η αυθεντικότητα των όσων κατατίθενται», ανέφερε αρχικά ο κ. Στεφάνου.

«Αυτή η διερεύνηση θα πρέπει να γίνει γρήγορα διότι ενόσω υπάρχει καθυστέρηση, ενόσω παρατείνεται αυτό το θέμα, εντείνεται και η καχυποψία μαζί με τη συζήτηση που γίνεται στην κοινωνία, με φόντο μια απαξίωση και μια ισοπέδωση που κυριαρχεί σε μέρος της κοινωνίας», συμπλήρωσε.

Κληθείς να σχολιάσει πρόσφατη ανακοίνωση του ΔΗΣΥ, ο κ. Στεφάνου, ανέφερε, «θα ήθελα να σημειώσω ότι η θεσμική διαπλοκή και η διαφθορά έχει απογειωθεί επί ημέρων της κυβέρνησης Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ».

Υπογράμμισε πως «τα μεγάλα σκάνδαλα τα οποία εξέθεσαν την Κύπρο στην Ευρώπη και παγκόσμια, είναι την περίοδο που ήταν στην εξουσία ο ΔΗΣΥ».

«Η πολιτική και οι πολιτικοί κρίνονται από τις πράξεις και όχι από τις τοποθετήσεις, ο ΔΗΣΥ θα πρέπει να απαντήσει αναφορικά με την απογείωση θεσμικής διαφθοράς και διαπλοκής που σημειώθηκε επί δικών τους ημερών», σημείωσε.

Σε σχέση με τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές, ο κ. Στεφάνου είπε πως «ο στόχος μας είναι να βγούμε πιο ισχυροί σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές, στις οποίες πήρε το ΑΚΕΛ 22,3%».

«Είμαστε πολύ αισιόδοξοι σε σχέση με την υλοποίηση του εκλογικού μας στόχου διότι, τόσο τα μηνύματα που φτάνουν από τη δουλειά που γίνεται από τα διάφορα εκλογικά επιτελεία, όσο επίσης και από τις διάφορες μετρήσεις, δείχνουν ότι βρισκόμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο», είπε ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ.

«Εμείς δεν θυμόμαστε τους πολίτες μόνο όταν υπάρχουν εκλογές. Είμαστε το κόμμα των εργαζομένων και των απλών ανθρώπων και αυτούς συνεχώς υπηρετούμε», ανέφερε καταληκτικά.

Πηγή: ΚΥΠΕ