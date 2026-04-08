Έκανε σκέψεις για το πώς θα κινηθεί η Κυβέρνηση σε σχέση με τις καταγγελίες Μακάριου Δρουσιώτη και θα εισηγηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο να ληφθούν συγκεκριμένες αποφάσεις, δήλωσε, την Τετάρτη το πρωί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στο πλαίσιο του 16ου Nicosia Economic Congress. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι όποιος δέχεται απειλή για τη ζωή του πρέπει να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές.

Ερωτηθείς για τη συζήτηση σήμερα στο Υπουργικό για το θέμα των καταγγελιών Δρουσιώτη, ο Πρόεδρος είπε πως «θα ενημερωθώ από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και θα λάβουμε συγκεκριμένες αποφάσεις με απόλυτη ειλικρίνεια».

«Ήδη έχω κάνει κάποιες σκέψεις και αναλόγως του τι θα ακούσω, θα εισηγηθώ στο Υπουργικό Συμβούλιο συγκεκριμένες αποφάσεις», σημείωσε.

Για το ενδεχόμενο μετάκλησης ανακριτών από το εξωτερικό, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι δεν θέλει να προδικάσει το οτιδήποτε. «Θέλω να είμαι υπεύθυνος. Προσωπικά είμαι προετοιμασμένος για οποιοδήποτε σενάριο», επεσήμανε.

«Έκανα πολύ συγκεκριμένες σκέψεις για το πώς θα κινηθούμε αλλά θα αναμένω επίσημα, υπεύθυνα την ενημέρωση από τον αρμόδιο Υπουργό», πρόσθεσε.

Σε παρατήρηση δημοσιογράφων πως νομικοί κάνουν δηλώσεις αναφέροντας πως δέχονται απειλές για τη ζωή τους, ο κ. Χριστοδουλίδης τόνισε ότι «οποιοσδήποτε δέχεται απειλή για τη ζωή του, και το λέω δημόσια, θα πρέπει αμέσως να αποταθεί στις αρμόδιες αρχές και οι αρμόδιες αρχές, και αμέσως να φροντίσουν για την προστασία του».

«Η ασφάλεια των πολιτών, του οποιοδήποτε πολίτη, είναι ευθύνη της πολιτείας. Οποιοσδήποτε έχει την παραμικρή είτε πληροφορία είτε ενόχληση, είμαστε εδώ για να τον προστατέψουμε», υπογράμμισε.

«Δεν ζούμε σε αναρχία. Ακούω και βλέπω όλα αυτά που γίνονται, αλλά δεν ζούμε σε αναρχία. Υπάρχουν θεσμοί, υπάρχει κράτος και αλίμονο αν καταργήσουμε το κράτος», ανέφερε καταληκτικά ο Πρόεδρος.

Πηγή: ΚΥΠΕ