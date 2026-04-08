Την ελπίδα ότι θα επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας περί συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν για εκεχειρία δυο βδομάδων και να επιτευχθεί ο στόχος της αποκλιμάκωσης, εξέφρασε, την Τετάρτη το πρωί, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε δηλώσεις στο περιθώριο του 16ου Nicosia Economic Congress.

«Θέλω να πραγματικά να εκφράσω την ελπίδα ότι όλα αυτά επιβεβαιώνονται. Είναι βασικός στόχος η αποκλιμάκωση», ανέφερε ο κ. Χριστοδουλίδης, απαντώντας σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων.

«Έχουμε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και του γεγονότος ότι θα έχουμε σε λίγες μέρες στην Κύπρο, αμέσως μετά τη γιορτή της Ανάστασης, το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που θα απασχολήσουν και οι εξελίξεις στην περιοχή μας», σημείωσε.

«Παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά τα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας και πραγματικά ελπίζουμε να επιβεβαιωθούν και να πετύχουν τον στόχο της αποκλιμάκωσης», υπογράμμισε ο Πρόεδρος.

«Αυτή είναι η επιθυμία των κρατών της περιοχής. Αυτός ήταν ο στόχος και ελπίζω να επιβεβαιωθεί», συμπλήρωσε.

Καταλήγοντας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε ότι μια πιθανή αποκλιμάκωση θα είναι κάτι το «θετικό για τη χώρα μας, για τους πολίτες, για την περιοχή, για τον κόσμο, για την Ευρωπαϊκή Ένωση».



Πηγή: ΚΥΠΕ