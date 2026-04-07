Οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και η στρατηγική σημασία της εταιρικής σχέσης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Κατάρ, συζητήθηκαν κατά τη συνάντηση που είχε την Τρίτη στο Κατάρ ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος με τον Πρωθυπουργό και Υπουργό Εξωτερικών, Σεΐχη Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani.

Όπως προστίθεται, κ. Κόμπος υπογράμμισε την αμέριστη και σταθερή αλληλεγγύη της Κυπριακής Δημοκρατίας, υπό το φως των αδικαιολόγητων επιθέσεων κατά του Κατάρ και των εταίρων του στον Κόλπο.

Παράλληλα, υπογραμμίστηκε η ανάγκη για στενό συντονισμό, ενίσχυση της θαλάσσιας ασφαλείας και διασφάλιση της ενεργειακής ανθεκτικότητας, ως καίριοι παράγοντες για τη διατήρηση της σταθερότητας στην περιοχή.

Τέλος αναφέρεται στην ανακοίνωση ότι τονίστηκε ότι η διπλωματία, η αυτοσυγκράτηση και ο διάλογος αποτελούν τη μόνη βιώσιμη οδό για την αποκλιμάκωση της έντασης και την εδραίωση της περιφερειακής σταθερότητας.



Πηγή: ΚΥΠΕ