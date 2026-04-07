Για τη διαμόρφωση των χώρων του Συνεδριακού Κέντρου “Φιλοξενία” στη Λευκωσία που θα φιλοξενήσουν την άτυπη συνάντηση αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ ενημερώθηκε την Μεγάλη Τρίτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης κατά την επίσκεψή του στις εκεί εγκαταστάσεις.

Η άτυπη συνάντηση αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, θα πραγματοποιηθεί στις 23 και 24 Απριλίου στη μαρίνα Αγίας Νάπας και στο Συνεδριακό Κέντρο “Φιλοξενία, στη Λευκωσία.

Μετά την επίσκεψή του στην μαρίνα Αγίας Νάπας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, συνοδευόμενος από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη, επισκέφθηκε το Συνεδριακό Κέντρο στη Λευκωσία, όπου η Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Μαριλένα Ραουνά τον ξενάγησε στους χώρους εκεί, όπως διαμορφώνονται για να φιλοξενήσουν την άτυπη συνάντηση αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, ενώ συζήτησε με τους αρμόδιους και για τη διαδικασία αφίξεων.

Πηγή: ΚΥΠΕ