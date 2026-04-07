Έκκληση προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να αναπέμψει τον περί Σκύλων Νόμο απευθύνει η Κυπριακή Ομοσπονδία Κυνηγίου και Διατήρησης Άγριας Ζωής, με τον πρόεδρό της, Ηλία Πεκρή, να εκφράζει έντονες επιφυλάξεις για βασικές πρόνοιες της νέας νομοθεσίας.

Μιλώντας στο Ράδιο Πρώτο, ο κ. Πεκρής χαρακτήρισε τον νόμο «ταλαιπωρημένο», σημειώνοντας ότι, αν και ορισμένες τροποποιήσεις κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση για την ευημερία των ζώων, άλλες δημιουργούν σοβαρά προβλήματα και ενδέχεται να οδηγήσουν ακόμη και σε εγκατάλειψη σκύλων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην εισαγωγή του όρου «επικίνδυνος σκύλος», υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για έναν γενικό και ασαφή ορισμό, ο οποίος θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και σε θανάτωση ζώων μετά από καταγγελίες. Όπως εξήγησε, η φυσική συμπεριφορά των κυνηγετικών σκύλων, που περιλαμβάνει την καταδίωξη θηραμάτων, ενδέχεται να θεωρηθεί επιθετική, με αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες να βρίσκονται εκτεθειμένοι σε ποινικές ευθύνες.

Παράλληλα, εξέφρασε έντονη διαφωνία με πρόνοιες που αφορούν τη χρήση λουριού στη φύση, χαρακτηρίζοντάς τες επικίνδυνες για τα ζώα, καθώς και με περιορισμούς στη μετακίνηση των σκύλων εκτός του δηλωμένου χώρου διαβίωσής τους.

Στο οικονομικό σκέλος, ο κ. Πεκρής στάθηκε στην αύξηση του τέλους κατοχής σκύλου από €20 σε €120, τονίζοντας ότι σε συνδυασμό με άλλα τέλη το κόστος μπορεί να φτάσει τα €200 ετησίως ανά σκύλο, επιβαρύνοντας δυσανάλογα τους κυνηγούς.

Αναφερόμενος στο ζήτημα της στείρωσης, σημείωσε ότι οι κυνηγοί δεν επιθυμούν την καθολική εφαρμογή της, καθώς επιδιώκουν τη διατήρηση συγκεκριμένων κυνηγετικών γραμμών, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η Ομοσπονδία δεν στηρίζει την ανεξέλεγκτη αναπαραγωγή ή εμπορία σκύλων.

Τέλος, τόνισε ότι το πρόβλημα δεν είναι οι «επικίνδυνοι σκύλοι», αλλά οι «επικίνδυνοι ιδιοκτήτες», καλώντας την Πολιτεία να εφαρμόσει αποτελεσματικά την υφιστάμενη νομοθεσία αντί να επιβάλλει –όπως είπε– οριζόντια και άδικα μέτρα.