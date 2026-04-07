Έντονη ανησυχία και δυσαρέσκεια για τον περί Σκύλων Νόμο, που ψηφίστηκε από τη Βουλή την Πέμπτη, 2 Απριλίου, εκφράζει, σε ανακοίνωση της, η Κυπριακή Ομοσπονδία Κυνηγίου και Διατήρησης Άγριας Ζωής.

Καλεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας όπως αναπέμψει τον νόμο, ώστε η Βουλή να τον επανεξετάσει άμεσα, «να διορθώσει τα σοβαρά προβλήματα που εντοπίζονται και να προχωρήσει σε ουσιαστικό διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα δίκαιο και λειτουργικό πλαίσιο».

Όπως αναφέρει, με επιστολή της η Ομοσπονδία έχει ήδη ζητήσει από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας την αναπομπή του εν λόγω νόμου, «καθώς κρίνεται ιδιαίτερα πρόχειρος, με σοβαρά κενά, ασάφειες και λάθη, τα οποία επηρεάζουν το σύνολο των κατόχων σκύλων και, ακόμη περισσότερο, την κοινότητα των κυνηγών».

Σημειώνει ότι ο νόμος, όπως έχει διαμορφωθεί, δημιουργεί πρακτικά και νομικά προβλήματα στην καθημερινότητα των πολιτών.

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Κυνηγίου και Διατήρησης Άγριας Ζωής αναφέρει ότι η νομοθεσία οφείλει να είναι εφαρμόσιμη, ισορροπημένη και να λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές συνθήκες, τόσο της καθημερινότητας των πολιτών όσο και της κυνηγετικής δραστηριότητας.

