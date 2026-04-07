Αύριο αναμένεται να συζητηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο η πορεία των ερευνών για την υπόθεση των μηνυμάτων της «Σάντυ».

Όπως ανέφερε στο κρατικό ραδιόφωνο ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου, ο υπουργός Δικαιοσύνης θα ενημερώσει το Υπουργικό για τα μέχρι στιγμής δεδομένα της αστυνομικής έρευνας και για τα επόμενα βήματα.

Η κυβέρνηση, είπε, θα εξαντλήσει κάθε μέσο ώστε να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση, για να προσθέσει ότι εφόσον προκύψουν ευθύνες, όσοι εμπλέκονται θα οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Ο κύριος Αντωνίου, ανέφερε επίσης ότι εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, συμπεριλαμβανομένου και του διορισμού ποινικού ανακριτή, εάν χρειαστεί και από το εξωτερικό, με στόχο μια έρευνα που θα είναι αξιόπιστη και χωρίς παρεμβάσεις.

