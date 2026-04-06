H Oλομέλεια της Βουλής, με 26 ψήφους υπέρ και 13 αποχές τροποποίησε, τη Δευτέρα, τον περί Εγγραφής Ιατρών Νόμο, ώστε, μεταξύ άλλων, να ρυθμιστεί ο τρόπος διενέργειας των συνεδριάσεων του Ιατρικού Συμβουλίου Κύπρου, να επεκταθεί η διάρκεια της θητείας του προέδρου και των μελών του, να επεκταθεί το επίπεδο γνώσης της ελληνικής γλώσσας που απαιτείται για την άσκηση του επαγγέλματος και να ρυθμιστεί η παροχή ιατρικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του ιατρικού τουρισμού.

Επίσης διαφοροποιούνται οι εξουσίες του Ιατρικού Συμβουλίου Κύπρου για διεξαγωγή έρευνας για ανάρμοστη συμπεριφορά από μέρους των ιατρών και ο τρόπος που καταβάλλονται τα τέλη εγγραφής, καθώς και να αυξηθούν οι προβλεπόμενες ποινές.

Κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή Υγείας της Βουλής, ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συμβουλίου Κύπρου επεσήμανε ότι οι ρυθμίσεις αναμένεται να επιλύσουν αρκετές από τις στρεβλώσεις που εμποδίζουν την αποτελεσματική λειτουργία του συμβουλίου και να απαλλάξουν το ΚΥΣΑΤΣ από σημαντικό φόρτο εργασίας.

Όσον αφορά το ενδεχόμενο προνομιακής μεταχείρισης αποφοίτων συγκεκριμένων ιατρικών σχολών αναφέρθηκε ότι η σχετική πρόνοια αποσκοπεί στο να αποκαταστήσει την υφιστάμενη στρέβλωση που παρατηρείται, βάσει της οποίας καταξιωμένοι ιατροί επιστρέφουν στη Δημοκρατία μετά από πολύχρονη εργασία στο εξωτερικό, ωστόσο το Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου δεν δύναται να τους εγγράψει στο Ιατρικό Μητρώο, εάν δεν παρακαθίσουν προηγουμένως σε εξετάσεις του ΚΥΣΑΤΣ.

Επί των διαφόρων προβληματισμών ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συμβουλίου ανέφερε ότι η ευχέρεια του συμβουλίου να ανακαλεί προηγούμενη απόφασή του που αφορά εγγραφή ιατρού στο Ιατρικό Μητρώο για λόγους πέραν των ειδικά καθορισμένων στη νομοθεσία είναι αναγκαία, αναφέροντας ως ενδεικτικό παράδειγμα την περίπτωση ιατρού ο οποίος μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης προέτρεπε τους πολίτες να απέχουν από εμβολιασμό.

Περαιτέρω, ανέφερε ότι οι πρόνοιες του νομοσχεδίου σύμφωνα με τις οποίες θεσμοθετείται η ευχέρεια ιατρού προερχόμενου από τρίτες χώρες να παρέχει υπηρεσίες σε αλλοδαπούς στη Δημοκρατία πρόκειται να ενισχύσει κυρίως τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, αλλά και να συμβάλει στη δεδηλωμένη πρόθεση της κυβέρνησης να αναπτύξει τον ιατρικό τουρισμό στη χώρα.

Η Επιτροπή Υγείας επέφερε τροποποιήσεις στο κείμενο του νομοσχεδίου, ώστε, μεταξύ άλλων, να εξορθολογιστούν ορισμένες διατάξεις του και να συγκεκριμενοποιηθεί η ευχέρεια του Υπουργικού Συμβουλίου να τερματίζει τον διορισμό μέλους του Ιατρικού Συμβουλίου για οποιοδήποτε λόγο, ώστε αυτή να περιορίζεται σε σοβαρό λόγο που σχετίζεται άμεσα με την άσκηση των καθηκόντων του.

Πηγή: ΚΥΠΕ