Το Υπουργικό Συμβούλιο (ΥΣ) είναι έτοιμο να λάβει συγκεκριμένες αποφάσεις σε σχέση με τις καταγγελίες του Μακάριου Δρουσιώτη αν προκύψει ανάγκη, δήλωσε το Σάββατο στους δημοσιογράφους, μετά την επίσκεψη του στο Φυλάκιο «Αλεύκα» της Εθνικής Φρουράς, στον Πύργο Τηλλυρίας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Ερωτηθείς πώς βλέπει να διαμορφώνεται η υπόθεση και σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι έχει προκληθεί μεγάλη αναστάτωση, ο κ. Χριστοδουλίδης είπε ότι «δεν μπορώ να γνωρίζω πώς θα διαμορφωθεί».

«Υπάρχουν κάποιοι θεσμοί, υπάρχουν κάποιες διαδικασίες στην Κυπριακή Δημοκρατία, οι οποίες, όπως γίνεται με όλες τις περιπτώσεις, θα ακολουθηθούν και στη συγκεκριμένη περίπτωση», υπογράμμισε ο Πρόεδρος.

«Από εκεί και πέρα, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, θα ενημερωθεί από τον Αρχηγό Αστυνομίας για τους ισχυρισμούς, για τις κατηγορίες του κ. Δρουσιώτη, θα ενημερώσει αρμοδίως το Υπουργικό Συμβούλιο και αν προκύπτει ανάγκη, το Υπουργικό Συμβούλιο είναι έτοιμο να λάβει συγκεκριμένες αποφάσεις», συμπλήρωσε.

«Ήδη-γιατί δεν αναμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα-είμαστε έτοιμοι σε περίπτωση που προκύψει μια τέτοια ανάγκη, σε σχέση με το τι θα πράξουμε ως Υπουργικό Συμβούλιο», κατέληξε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Πηγή: ΚΥΠΕ