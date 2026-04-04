Η χώρα μας επενδύει στην ενίσχυση της αποτρεπτικής της ισχύος είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, μετά την επίσκεψη του στο Φυλάκιο «Αλεύκα» της Εθνικής Φρουράς, στον Πύργο Τηλλυρίας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «κάθε χρόνο επισκεπτόμαστε στρατόπεδα κοντά στη Λευκωσία. Φέτος αποφάσισα να επισκεφθούμε αυτή την πανέμορφη ακριτική περιοχή, για να μεταφέρω προσωπικά τις ευχές μου για την πιο σημαντική γιορτή της Χριστιανοσύνης, τη γιορτή της Αναστάσεως, στους εθνοφρουρούς μας, στα στελέχη της Εθνικής Φρουράς, αναφέροντας ότι η πατρίδα μας, η οποία βρίσκεται υπό κατοχή, η πατρίδα μας, η οποία βρίσκεται σε μια περιοχή ιδιαίτερης γεωστρατηγικής σημασίας, η χώρα μας που είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επενδύει στην ενίσχυση της αποτρεπτικής της ισχύος.

Είμαστε περήφανοι, θέλω να το αναφέρω δημόσια, για την Εθνική Φρουρά, για τα στελέχη μας, για τους κληρωτούς στρατιώτες και επενδύουμε, επαναλαμβάνω, σε θέματα που αφορούν την εκπαίδευση των μονίμων στελεχών. Χαίρομαι γιατί μετά από αρκετές ενέργειές μας, πλέον στελέχη της Εθνικής Φρουράς μπορούν να εκπαιδευτούν και σε Ακαδημίες, για παράδειγμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Χαίρομαι γιατί έχουμε τη δυνατότητα, ακριβώς λόγω των οικονομικών δεδομένων της χώρας, να επενδύουμε στην αναβάθμιση της Ναυτικής Βάσης ΄Ευάγγελος Φλωράκης΄, της Αεροπορικής Βάσης ΄Ανδρέας Παπανδρέου΄, που θα επισκεφθώ μετά.

Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, επαναλαμβάνω ως Κυπριακή Δημοκρατία, η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας μας, όχι μόνο για τους λόγους που προανέφερα, αλλά και γιατί άπτεται άμεσα της αναβάθμισης της διεθνούς υπόστασης της Κυπριακής Δημοκρατίας, αποτελεί για τη διακυβέρνησή μας, όχι με λόγια, αλλά με πράξεις, ύψιστη προτεραιότητα».

Ερωτηθείς για το θέμα του οδοφράγματος στα Κοκκίνων και κατά πόσο βρίσκεται στην ατζέντα των συζητήσεων με την τουρκοκυπριακή πλευρά, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «είναι στην ατζέντα. Είναι μία από τις προτάσεις μας, αφορά μια περιοχή περίπου 4,6 χιλιομέτρων, η οποία θα βελτιώσει αφάνταστα την καθημερινότητα των πολιτών που ζουν στην περιοχή. Και είναι ακριβώς μέσα σε αυτό το πλαίσιο που θεωρώ ότι, αν θέλουμε να δούμε ουσιαστικά μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών, είναι μια κίνηση που μπορεί να γίνει από τουρκικής πλευράς. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια θετική ανταπόκριση. Τη Δευτέρα θα έχω μια συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Μια συνάντηση η οποία πρωτίστως εκείνο που θα επιδιώξω να συζητηθεί είναι θέματα ουσίας, αλλά την ίδια στιγμή είμαι έτοιμος να συζητήσω και μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι καθημερινά υπάρχει αύξηση στην τιμή των καυσίμων με τους πολίτες να ανησυχούν, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «αντιλαμβάνομαι απόλυτα τις ανησυχίες των πολιτών.

Την ίδια στιγμή χαίρομαι που ως Πολιτεία, ακριβώς λόγω της υπεύθυνης δημοσιονομικής μας πολιτικής, έχουμε εφαρμόσει μέτρα που ξεπερνούν τα 200 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα σήμερα ξεκινά να είναι σε ισχύ και το μέτρο που αφορά τα καύσιμα.

Οι οικονομικές δυνατότητες της Κυβέρνησης, του κράτους μάς επιτρέπουν, μέσα στο πλαίσιο πάντα μιας ορθολογιστικής προσέγγισης και λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δεδομένα ενδεχομένως να συνεχιστούν, να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των πολιτών.

Αξιολογούμαι καθημερινά τα δεδομένα. Έχω, ήδη, απευθυνθεί ο ίδιος προσωπικά στην Υπηρεσία Καταναλωτών ζητώντας καθημερινούς ελέγχους, έτσι ώστε να αποφευχθούν και τα όποια φαινόμενα αισχροκέρδειας. Και αν προκύψει ανάγκη είμαστε έτοιμοι να ανακοινώσουμε και περισσότερα μέτρα, πάντα μέσα στο πλαίσιο της υπευθυνότητας μας.

Βρίσκονται σε εξέλιξη κάποιες διεθνείς πρωτοβουλίες για να οδηγηθούμε σε αποκλιμάκωση. Αυτό είναι το βασικό ζητούμενο τούτη τη στιγμή. Και ελπίζω αυτές οι πρωτοβουλίες να φέρουν αποτέλεσμα.

Από εκεί και πέρα, η χώρα μας δεν αποτελεί με οποιονδήποτε τρόπο μέρος της κρίσης. Είμαστε μέρος της γεωγραφίας της περιοχής, αλλά και ως προεδρεύουσα χώρα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης πράττουμε ό, τι μπορούμε έτσι ώστε να επιτευχθεί ο βασικός στόχος που είναι η αποκλιμάκωση».

Ερωτηθείς πώς βλέπει να διαμορφώνεται η υπόθεση που αφορά τις καταγγελίες του κ. Μακάριου Δρουσιώτη και σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι έχει προκληθεί μεγάλη αναστάτωση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «δεν μπορώ να γνωρίζω πώς θα διαμορφωθεί. Εκείνο που θέλω να αναφέρω. Δύο πράγματα.

Το πρώτο. Υπάρχουν κάποιοι θεσμοί, υπάρχουν κάποιες διαδικασίες στην Κυπριακή Δημοκρατία, οι οποίες, όπως γίνεται με όλες τις περιπτώσεις, θα ακολουθηθούν και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Από εκεί και πέρα, ο αρμόδιος Υπουργός, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, θα ενημερωθεί από τον Αρχηγό Αστυνομίας για τους ισχυρισμούς, για τις κατηγορίες του κ. Δρουσιώτη, θα ενημερώσει αρμοδίως το Υπουργικό Συμβούλιο και αν προκύπτει ανάγκη, το Υπουργικό Συμβούλιο είναι έτοιμο να λάβει συγκεκριμένες αποφάσεις. Ήδη-γιατί δεν αναμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα-είμαστε έτοιμοι σε περίπτωση που προκύψει μια τέτοια ανάγκη, σε σχέση με το τι θα πράξουμε ως Υπουργικό Συμβούλιο».