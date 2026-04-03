Δήλωση Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του Δημοκρατικού Συναγερμού και Προέδρου της Επιτροπής Νομικών της Βουλής, κ. Νίκου Τορναρίτη για επίθεση κατά δικηγόρου στο Κακουργιοδικείο Λεμεσού.

«Καταδικάζω με τον πιο έντονο και κατηγορηματικό τρόπο τον σημερινό απαράδεκτο ξυλοδαρμό δικηγόρου της Δημοκρατίας εντός του Κακουργιοδικείου Λεμεσού από καταδικασθέντα, αμέσως μετά την ανακοίνωση της απόφασης.

Πρόκειται για μια ευθεία επίθεση κατά της Δικαιοσύνης και των θεσμών του κράτους. Οι αίθουσες των δικαστηρίων δεν μπορεί να μετατρέπονται σε χώρους βίας και εκφοβισμού. Οφείλουν να παραμένουν χώροι ασφάλειας, τάξης και απόλυτου σεβασμού προς το κράτος δικαίου.

Τέτοια περιστατικά υπονομεύουν την εμπιστοσύνη των πολιτών και οδηγούν σε επικίνδυνη διολίσθηση των θεσμών. Η συστηματική απαξίωση και αμφισβήτηση της Δικαιοσύνης από ορισμένους, δυστυχώς, δημιουργεί ένα τοξικό περιβάλλον που ενθαρρύνει τέτοιες συμπεριφορές.

Η Πολιτεία οφείλει να αντιδράσει άμεσα και αποφασιστικά. Να διασφαλίσει την πλήρη προστασία των λειτουργών της Δικαιοσύνης και να στείλει ξεκάθαρο μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι σε κάθε μορφή βίας.

Η υπεράσπιση του κράτους δικαίου είναι ευθύνη όλων μας. Δεν επιδέχεται εκπτώσεις».



Πηγή: ΚΥΠΕ