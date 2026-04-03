Την καταδίκη του για την επίθεση σε βάρος Λειτουργού της Δικαιοσύνης και Δικηγόρου της Δημοκρατίας, η οποία σημειώθηκε στην αίθουσα του Κακουργιοδικείου Λεμεσού αμέσως μετά την αποχώρηση των Δικαστών, εκφράζει το Ανώτατο Δικαστήριο με ανακοίνωσή του την Παρασκευή.

Στην ανακοίνωση, το Ανώτατο Δικαστήριο χαρακτηρίζει την επίθεση «απαράδεκτη» και αναφέρει ότι αυτή εκδηλώθηκε από καταδικασθέντα σε ποινική υπόθεση, εντός της δικαστικής αίθουσας.

Το Ανώτατο προσθέτει ότι διαχρονικά προβάλλει την ανάγκη διασφάλισης της ασφάλειας των δικαστηρίων.



Πηγή: ΚΥΠΕ