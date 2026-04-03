Σύσκεψη στη Νομική Υπηρεσία, με τη συμμετοχή και του Υπουργού Δικαιοσύνης και του Αρχηγού Αστυνομίας πραγματοποιείται, το απόγευμα της Παρασκευής, μετά το περιστατικό ξυλοδαρμού δικηγόρου της Δημοκρατίας, στο Κακουργιοδικείο Λεμεσού. Θα συζητηθούν μέτρα για την ασφάλεια των λειτουργών μας, δήλωσε ο Γενικός Εισαγγελέας, Γιώργος Σαββίδης, ο οποίος επισκέφθηκε την τραυματία στο νοσηλευτήριο όπου αυτή διακομίστηκε μετά το περιστατικο, και ακολούθως μετέβη στην ΑΔΕ Λεμεσού.

Σε δηλώσεις του μετά την ενημέρωσς που έτυχε από τους Βοηθούς Αστυνομικούς Διευθυντές Λεμεσού, ο κ. Σαββίδης είπε πως η λειτουργός της Νομικής Υπηρεσίας είναι «πάρα πολύ αναστατωμένη» αλλά «ευτυχώς, φαίνεται ότι δεν θα χρειαστεί να παραμείνει στο νοσοκομείο».

«Θέλω να καταδικάσω απερίφραστα αυτήν την άνανδρη επίθεση που έγινε σε λειτουργό της δικαιοσύνης, σε συνάδελφο μου, σε Εισαγγελέα», σημείωσε και υπέδειξε ότι «δυστυχώς, είναι η 3η φορά, στο σύντομο παρελθόν, που γίνεται επίθεση εναντίον λειτουργών της Νομικής Υπηρεσίας», υπενθυμίζοντας βομβιστική και εμπρηστική επίθεση στην Πάφο.

Λέγοντας ότι «δεν πάμε καλά, φαίνεται ότι η κοινωνία μας δεν πάει καλά», ο Γενικός Εισαγγελέα τόνισε πως πρόκειται για «ένα πάρα πολύ σοβαρό περιστατικό», καθώς σημειώθηκε εντός της αίθουσας του δικαστηρίου.

Παράλληλα, σημείωσε ότι, το πρωί έδωσε οδηγίες στον Αρχηγό της Αστυνομίας για την άμεση συμπλήρωση του φακέλου και την αποστολή του στην Νομική Υπηρεσία «και από ό,τι αντιλαμβάνομαι, τη Δευτέρα θα είναι στη Νομική Υπηρεσία ο φάκελος για το περιστατικό αυτό».

Ο κ. Σαββίδης είπε, επίσης, πως «είναι η ώρα που η Πολιτεία πρέπει να εγκύψει στο σοβαρό πρόβλημα της ασφάλειας των δημοσίων κατηγόρων», που, όπως είπε, «είναι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στο στόχαστρο απλά και μόνο γιατί κάνουν τη δουλειά τους».

Ανακοίνωσε ότι γύρω στις 14:30 θα ξεκινήσει σύσκεψη στη Νομική Υπηρεσία, στην οποία θα παρίσταται τόσο ο Υπουργός Δικαιοσύνης όσο και ο Αρχηγός Αστυνομίας «για να συζητήσουμε, για άλλη μια φορά, τα θέματα της ασφάλεια των λειτουργών της Νομικής Υπηρεσίας και όλα τα θέματα που προκύπτουν».

Ερωτηθείς κατά πόσον θα προταθεί η λήψη κάποιων μέτρων, ο Γενικός Εισαγγελέας δήλωσε ότι «έχουν γίνει αρκετές συζητήσεις και έχουν προταθεί αρκετά μέτρα και πρέπει να πω ότι κάποια από αυτά έχουν υλοποιηθεί».

Ωστόσο υπογράμμισε πως «ο τρόπος με τον οποίο έγινε το περιστατικό αυτό, μέσα σε αίθουσα δικαστηρίου, σαφώς υποδεικνύει ότι θα πρέπει να δούμε και διάφορα πρωτόκολλα, όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίον μεταφέρονται υπόδικοι στα δικαστήρια, πώς μετακινούνται, έτσι ώστε να περιοριστούν τέτοια περιστατικά στο μέλλον».

Σε παρατήρηση αν θ’ ανοίξει ξανά η συζήτηση για το κατά πόσο θα παραμένουν με χειροπέδες άτομα που οδηγούνται εντός της αίθουσας του δικαστηρίου, ο κ. Σαββίδης είπε πως είναι ένα από τα θέματα που τέθηκαν στη σύσκεψη με την ΑΔΕ Λεμεσού και που θα τεθεί και στη σύσκεψη στην Νομική Υπηρεσία, και σε συνεννόηση με το Ανώτατο Δικαστήριο, σημειώνοντας πως «είχα και το πρωί τηλεφωνική συνομιλία με την Πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου για το περιστατικό».

Επιπρόσθετα, οι Γενικός Εισαγγελέας ρωτήθηκε κατά πόσο προβληματίζει το γεγονός ότι στις πλείστες περιπτώσεις, οι αίθουσες των δικαστηρίων δεν διαθέτουν ξεχωριστές εισόδους , λέγοντας πως «έχουν γίνει πολλά περιστατικά τα οποία όλοι ξέρουμε, τα οποία δεν αφορούν μόνο επιθέσεις, αφορούν και αποδράσεις, αφορούν και μεταφορά απαγορευμένων αντικειμένων κλπ».

"Νομίζω όλος ο φάκελος ασφάλειας και μεταφοράς κατηγορουμένων ή υπόπτων στα δικαστήρια θα πρέπει να εξεταστεί σε όλες του τις πτυχές και εκείνοι που είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των κτιρίων να λάβουν τα μέτρα τους», συμπλήρωσε.

Διαβάστε επίσης: Γ. Σαββίδης για ισχυρισμούς Δρουσιώτη: «Έχω πλήρη εμπιστοσύνη στην Αστυνομία»





Πηγή: ΚΥΠΕ