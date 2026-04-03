Ειδικό Σχέδιο Στήριξης της Απασχόλησης στον ξενοδοχειακό τομέα ανακοίνωσε την Παρασκευή το Υπουργείο Εργασίας. Όπως αναφέρεται, το Ειδικό Σχέδιο θα καλύπτει όλα τα Ξενοδοχεία/ Ξενοδοχειακά καταλύματα που ήταν σε λειτουργία για την περίοδο 1/4/2026 – 30/4/2026, δηλαδή μονάδες, οι οποίες ήταν σε λειτουργία κατά τη χειμερινή περίοδο και συνεχίζουν να είναι ανοικτές και επιπλέον μονάδες που θα επαναλειτουργήσουν το αργότερο μέχρι 20/4/2026.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, οι επιχειρήσεις θα υποβάλουν ειδική αίτηση ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», όπου θα ανεβαίνουν υποχρεωτικά και όλα τα υποστηρικτικά έγγραφα για έλεγχο (βεβαίωση από Ελεγκτή/Λογιστή για μείωση κύκλου εργασιών, Βεβαίωση Τραπεζικού Λογαριασμού και πιστοποιητικό διευθυντών & μετοχών Εφόρου Εταιρειών).

Σημειώνεται ότι δικαιούχοι θα είναι όσες επιχειρήσεις έχουν μείωση ή προβλεπόμενη μείωση του κύκλου εργασιών τους πέραν του 40% για τον Απρίλιο 2026 σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2025 ή πληρότητα κάτω του 60%, ενώ θα δικαιούνται επιδότηση μέχρι και το 80% των εργοδοτουμένων της επιχείρησης.

Συμπληρώνεται ότι κατά την περίοδο επιδότησης, ο εργαζόμενος θα λαμβάνει επίδομα επί του μηνιαίου μισθού του ύψους 30% με μέγιστο ποσό τα €1324 και ο εργοδότης θα είναι υποχρεωμένος να συμπληρώνει το υπόλοιπο του μισθού.

Το Υπουργείο διευκρινίζει επίσης ότι πριν από την υποβολή αίτησης επιδότησης, ο εργοδότης θα πρέπει να κάνει επικαιροποίηση του μισθού μέσω της διαδικασίας απογραφής Όρων Εργοδότησης στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».

Προστίθεται ότι το επίδομα θα θεωρείται ασφαλιστέο εισόδημα και θα δίνονται οι αναγκαίες πιστώσεις στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με τους εργοδοτούμενους που απασχολήθηκαν μετά την 01/04/2026 μέχρι 20/04/2026 να λαμβάνουν αναλογία επιδόματος, ενώ δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις ατόμων με ημερομηνία υποβολής αίτησης πρόσληψης μεταγενέστερη της ημερομηνίας 20/04/2026.

Αναφέρεται ακόμη ότι για εργοδοτούμενους στον κλάδο, οι οποίοι ήταν τερματισμένοι κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2025 – Μαρτίου 2026 και δεν καλύπτονταν από σχέδια αναστολών του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων στον ξενοδοχειακό κλάδο, για να είναι δικαιούχοι επιδόματος θα πρέπει ο εργοδότης να προχωρήσει σε πρόσληψη του εργαζόμενου στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ πριν υποβάλει την αίτηση για επιδότηση, ενώ τα Ξενοδοχεία που θα επιδοτηθούν δεν θα πρέπει να προβούν σε τερματισμό απασχόλησης προσωπικού μέχρι τις 31/05/2026.

Μετά τη λήξη της περιόδου ισχύος του Ειδικού Σχεδίου θα γίνει έλεγχος του πραγματικού μισθού για τον οποίο έχουν καταβληθεί εισφορές στο Ταμείο Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων (04/2026) με τον μισθό που έχει δηλωθεί στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», πάνω στον οποίο έχει υπολογιστεί το Ειδικό Επίδομα, συμπληρώνεται περαιτέρω.

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα ανακοινώσει εντός των επόμενων ημερών την ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων, ενώ για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], καταλήγει η ανακοίνωση.



Διαβάστε επίσης: Υπ. Οικονομικών: Σε λειτουργία η πλατφόρμα για άμεσο έλεγχο ξένων επενδύσεων





Πηγή: ΚΥΠΕ