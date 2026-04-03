Η Κυπριακή Δημοκρατία, όπως αναφέρει ανακοίνωση, προχωρεί δυναμικά στον εκσυγχρονισμό των δημόσιων υπηρεσιών, ενισχύοντας την ψηφιακή διακυβέρνηση και διευκολύνοντας την αλληλεπίδραση πολιτών και επιχειρήσεων με το κράτος. Στο πλαίσιο αυτό, εισάγεται μια νέα ηλεκτρονική υπηρεσία που αφορά τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων, συμβάλλοντας τόσο στη διαφάνεια όσο και στη συμμόρφωση με το σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στις ευρύτερες προσπάθειες για αποτελεσματικότερη διαχείριση επενδύσεων και ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην οικονομία της χώρας.



Αυτούσια η ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ:



Το Υπουργείο Οικονομικών και το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής ενημερώνουν ότι, στο πλαίσιο εφαρμογής του περί της Θέσπισης Πλαισίου για τον Έλεγχο των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Νόμου του 2025 [Ν. 194(Ι)/2025], έχει δημιουργηθεί νέα ηλεκτρονική υπηρεσία με τίτλο: «Υποβολή Αίτησης για Έλεγχο Άμεσης Ξένης Επένδυσης»

Η ανάπτυξη και διάθεση της υπηρεσίας εντάσσεται στο πλαίσιο των ευρύτερων προσπάθειων ψηφιοποίησης των δημόσιων υπηρεσιών και ενίσχυσης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, με στόχο τη βελτίωση της εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων.

Η νέα υπηρεσία υποστηρίζει την εφαρμογή του μηχανισμού ελέγχου άμεσων ξένων επενδύσεων και αποσκοπεί στη διευκόλυνση της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για επενδύσεις που εμπίπτουν στις πρόνοιες της νομοθεσίας, καθώς και στην ορθή και έγκαιρη υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων και πληροφοριών προς το Υπουργείο Οικονομικών.

Μέσω της υπηρεσίας, οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές ή/και οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, να καταχωρούν τα απαιτούμενα στοιχεία και να επισυνάπτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι άμεσες ξένες επενδύσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου και πραγματοποιούνται από τις 2 Απριλίου 2026 και μετά, πρέπει να κοινοποιούνται στο Υπουργείο Οικονομικών για έλεγχο πριν από την ολοκλήρωσή τους.

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη μέσω της κυβερνητικής πύλης gov.cy εδώ, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Οικονομικών εδώ ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ειδική ενότητα «Έλεγχος Άμεσων Ξένων Επενδύσεων» στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών για περισσότερες πληροφορίες.



