Τη Δευτέρα 6 Απριλίου θα ξεκινήσει η έναρξη υποβολής αιτήσεων για την κρατική φοιτητική μέριμνα για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, σύμφωνα με την Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων (ΥΧΕ) του Υπουργείου Οικονομικών. Η διαδικασία θα διαρκέσει μέχρι τις 8 Μαΐου.

Συγκεκριμένα, η Υπηρεσία σημειώνει ότι, αφού έχει ολοκληρωθεί η εκκρεμούσα διαδικασία ψήφισης του τροποποιητικού νομοσχεδίου, που προνοούσε αύξηση των εισοδηματικών κριτηρίων κατά €5.000 για κάθε εισοδηματική κατηγορία, αύξηση της φοιτητικής χορηγίας κατά 10% για οικογενειακές μονάδες με ετήσιο εισόδημα μέχρι €44.000 και άρση των εισοδηματικών περιουσιακών κριτηρίων για οικογένειες με πέραν των πέντε εξαρτώμενων τέκνων, η διαδικασία θα διαρκέσει από τις 10 το πρωί της 6ης Απριλίου, μέχρι τις 2μμ της 8ης Μαΐου 2026.

Όπως σημειώνεται, για οικογενειακό εισόδημα μέχρι €44.000, το ύψος της φοιτητικής χορηγίας ανέρχεται σε €1.880, με πρόσθετη χορηγία μέχρι €940 για οικογένειες που καταβάλλουν δίδακτρα και επιπλέον, €940 για οικογένειες που έχουν τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα.

Για οικογενειακό εισόδημα μεταξύ €44.001 και €54.000 η φοιτητική χορηγία ανέρχεται σε €1.580, με πρόσθετα μέχρι €790 για καταβολή διδάκτρων και επιπλέον €790 για οικογένειες με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα.

Για οικογενειακό εισόδημα μεταξύ €54.001-€64.000 η φοιτητική χορηγία είναι €1.450, με μέχρι €725 πρόσθετα σε περίπτωση καταβολής διδάκτρων και ακόμα €725 για οικογένειες με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα.

Για τις οικογένειες με περισσότερα από δύο τέκνα, το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα μπορεί να υπερβεί τις €64.000 κατά €5.000 για κάθε πρόσθετο τέκνο πέραν του δευτέρου, ενώ για οικογένειες με πέντε ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα δεν τίθεται ανώτατο εισοδηματικό όριο.Διευκρινίζεται ότι, οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά από τους γονείς ή τους νόμιμους κηδεμόνες των φοιτητών.









Το Υπουργείο Οικονομικών αναφέρει ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η αίτηση δύναται να υποβληθεί από τον ίδιο τον φοιτητή/φοιτήτρια, όταν και οι δύο γονείς είναι αποβιώσαντες ή αγνοούμενοι ή όταν ο φοιτητής έχει εγκαταλειφθεί από τους γονείς του και, μέχρι την ενηλικίωσή του τελούσε υπό την επιμέλεια των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, ή όταν πρόκειται για έγγαμο φοιτητή/φοιτήτρια ή για τον/τη σύζυγο του/της, ή όταν ο/η φοιτητής/φοιτήτρια είναι χήρος/α ή διαζευγμένος/η.

Για τον σκοπό αυτό, οι ενδιαφερόμενοι αιτητές, γονείς, κηδεμόνες ή φοιτητές (σε ειδικές περιπτώσεις), θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι χρήστες στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία CY Login (ταυτοποιημένα φυσικά πρόσωπα). Τονίζεται ότι, οι λογαριασμοί πρέπει να είναι ταυτοποιημένοι.

Η διαδικασία ταυτοποίησης στο CY Login απαιτεί τη δημιουργία λογαριασμού και επιβεβαίωση email, την ταυτοποίηση προφίλ (μέσω eBanking ή βιντεοκλήσης/ΚΕΠ) και την ενεργοποίηση επιπλέον επιβεβαίωσης σύνδεσης (κωδικός που αποστέλλεται στο κινητό σας κάθε φορά που συνδέεται ο χρήστης).

Επιπρόσθετες πληροφορίες, που αφορούν τη διαδικασία υποβολής της αίτησης, τους δικαιούχους, τα κριτήρια παροχής των χορηγιών και τα παραστατικά που είναι απαραίτητα να υποβληθούν με την αίτηση, διατίθενται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Χορηγιών και Επιδομάτων του Υπουργείου Οικονομικών.

Στις περιπτώσεις προβλημάτων εγγραφής ή σύνδεσης στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία CY Login οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected].

Στις περιπτώσεις προβλημάτων συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected].

Παράκληση της ΥΧΕ είναι οι αιτήσεις υποβάλλονται με όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία και δικαιολογητικά που απαιτούνται, ούτως ώστε να καταστεί εφικτή η όσο το δυνατό γρηγορότερη εξέταση των αιτήσεων.



Πηγή: ΚΥΠΕ







