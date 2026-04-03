Ας προσεγγίσουμε τη μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης με τρόπο βαθύ, πνευματικό και ουσιαστικό, αντλώντας έμπνευση και δύναμη από τα μηνύματά της στην προσπάθειά μας για ειρήνη, δημιουργία και συλλογική πρόοδο, ανέφερε η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ), Αθηνά Μιχαηλίδου, σε μήνυμά της σε μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικούς, με την ευκαιρία του Πάσχα.

"Είθε σύντομα το ελπιδοφόρο «Χριστός Ανέστη» να ψάλλεται και στις εκκλησιές της κατεχόμενης μας γης", ανέφερε η Υπουργός.

Επεσήμανε ότι τη φετινή χρονιά διερχόμαστε την Εβδομάδα των Παθών σε μία περίοδο κατά την οποία η ειρήνη στην ανθρωπότητα και την ευρύτερη περιοχή μας δοκιμάζεται εντονότερα, καθιστώντας το πραγματικό νόημα των ημερών πιο επίκαιρο από ποτέ.

"Η προσδοκία και η ελπίδα που δημιουργεί το φως της Ανάστασης, υποδεικνύουν το καθήκον μας να εργαστούμε ατομικά και συλλογικά για την επικράτηση των πανανθρώπινων αρχών της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης και της ισότητας των λαών στην ανθρωπότητα", ανέφερε η Υπουργός.

Η κ. Μιχαηλίδου, απευθυνόμενη σε μαθητές και φοιτητές, είπε ότι η κατανόηση της σημασίας της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας, η ουσιαστική κατάκτηση των αξιών της αλληλεγγύης, της ευγνωμοσύνης και της συναδέλφωσης, "συνιστούν τον γνώμονα για να μπορέσετε να αναδειχθείτε σε ενεργούς πολίτες και να επιτελέσετε τον δικό σας σημαντικό ρόλο στην οικοδόμηση ενός καλύτερου κόσμου".

Πηγή: ΚΥΠΕ