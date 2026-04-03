Κεντρα υγείας όπως αυτό της Αθηένου πρέπει να αξιοποιούνται στον μέγιστο δυνατόν βαθμό προς όφελος των κατοίκων της περιοχής, των ασθενών και ευρύτερα της κοινότητας, δήλωσε την Παρασκευή ο Υπουργός Υγείας, Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, ο οποίος επισκέφθηκε το μεσημέρι το Κέντρο Υγείας και Πρωτοβάθμιας Παροχής Υπηρεσιών Υγείας της Αθηένου.

Σε δηλώσεις του ο κ. Χαραλαμπίδης είπε ως η σημερινή επίσκεψη εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα επισκέψεων σε όλα τα νοσηλευτήρια και τα κέντρα υγείας και πρωτοβάθμιας φροντίδας της Κύπρου.

Σημείωσε πως «οι επισκέψεις μου αποσκοπούν στο να εξετάσω τις οποιεσδήποτε ανάγκες σε ζητήματα υποδομών σε ζητήματα ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και στα ζητήματα ενίσχυσης από απόψεως προσωπικού".

Ο κ. Χαραλαμπίδης είπε πως το Κέντρο Υγείας Αθηένου είναι εξαιρετικό. «Από εκεί και πέρα θα πρέπει να αξιολογήσουμε κατά πόσον ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός που υπάρχει είναι επαρκής για να καλύπτει τις ανάγκες της περιοχής όπως και το ίδιο το προσωπικό», ανέφερε.

Τόνισε πως «εκείνο που θα παρατηρήσω και θα πρέπει να πω είναι ότι εξαιρετικό κτίριο όπως το συγκεκριμένο πρέπει να αξιοποιούνται στον μέγιστο δυνατόν βαθμό προς όφελος των κατοίκων της περιοχής των ασθενών και ευρύτερα της κοινότητας».

Ο Δήμαρχος Αθηένου, Κυριάκος Καρεκλάς ανέφερε πως «είμαστε πολύ χαρούμενοι για την επίσκεψη σήμερα του Υπουργού Υγείας. Είναι ένα αίτημα πολλών χρόνων για την Αθηένου αυτό το κτίριο το οποίο είναι εξαιρετικό, όμως υπολειτουργεί εδώ και πολλά χρόνια. Γίνονται σκέψεις και θα γίνουν ενέργειες για να τεθεί σε μια σωστή λειτουργία», επεσήμανε.

«Το επόμενο διάστημα ελπίζουμε ότι θα υπάρξουν εξελίξεις που θα είναι προς όφελος κυρίως των κατοίκων της περιοχής», κατέληξε ο Δήμαρχος Αθηένου.



Διαβάστε επίσης: Υπ. Υγείας: Κομβικές μεταρρυθμίσεις η ψήφιση ν/σ Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου





Πηγή: ΚΥΠΕ