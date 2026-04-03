Για κομβικές μεταρρυθμίσεις που θωρακίζουν ουσιαστικά το σύστημα υγείας και αλλάζουν την καθημερινότητα των πολιτών» έκανε λόγο ο Υπουργός Υγείας, Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, χαιρετίζοντας την ψήφιση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων των νομοσχεδίων για τη δημιουργία Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου και την ίδρυση Εθνικού Φορέα Ασθενοφόρων.

Σε σημερινή γραπτή του δήλωση, ο Υπουργός Υγείας εξέφρασε ιδιαίτερη ικανοποίηση, τονίζοντας ότι η Κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή έθεσε ως προτεραιότητα τη θωράκιση της δημόσιας υγείας και τη δημιουργία ενός συστήματος, που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας, υλοποιώντας στην πράξη τις προεκλογικές της δεσμεύσεις.

«Από την πρώτη στιγμή, ως Κυβέρνηση, θέσαμε ως προτεραιότητα τη θωράκιση της δημόσιας υγείας και τη δημιουργία ενός συστήματος που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας. Αποδεικνύουμε στην πράξη ότι παραμένουμε πιστοί στις προεκλογικές μας δεσμεύσεις, υλοποιώντας πολιτικές με ουσιαστικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών», ανέφερε.

Σημείωσε ότι με τη θεσμοθέτηση του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου «προχωράμε στη δημιουργία ενός ισχυρού, αυτόνομου επιστημονικού πυλώνα, που θα συντονίζει, θα οργανώνει και θα εποπτεύει συνολικά τον τομέα της ογκολογίας», προσθέτοντας πως το Ινστιτούτο αναλαμβάνει την εκπόνηση και υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για τον Καρκίνο, τη διαμόρφωση κατευθυντήριων οδηγιών και κλινικών πρωτοκόλλων, τη συλλογή και ανάλυση αξιόπιστων δεδομένων, καθώς και την προώθηση της έρευνας και της συνεχούς εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με τον Νεόφυτο Χαραλαμπίδη, «η σύστασή του θέτει τις βάσεις για μια ολιστική και αποτελεσματική αντιμετώπιση της νόσου».

Παράλληλα, είπε πως με την ψήφιση του Νομοσχεδίου για τα Ασθενοφόρα ο Εθνικός Φορέας Ασθενοφόρων θεσμοθετείται ως εθνική κρίσιμη υποδομή υπό το Υπουργείο Υγείας, με ξεκάθαρη ευθύνη για τη διακομιδή περιστατικών στα κατάλληλα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών σε επείγουσες καταστάσεις και κρίσεις με μαζικές απώλειες υγείας.

«Διασφαλίζεται», ανέφερε, «ότι κάθε πολίτης που αντιμετωπίζει αιφνίδια ασθένεια ή τραυματισμό θα έχει πρόσβαση σε άμεση, συντονισμένη και ποιοτική βοήθεια. Το νομοθετικό πλαίσιο ρυθμίζει επίσης τις προγραμματισμένες μεταφορές ασθενών από εγγεγραμμένους παρόχους. Πρόκειται για ουσιαστική μεταρρύθμιση που οργανώνει, εκσυγχρονίζει και θωρακίζει την επείγουσα προνοσοκομειακή φροντίδα στη χώρα μας, εκεί όπου κάθε λεπτό μετρά».

Ο Υπουργός Υγείας είπε ότι «οι μεταρρυθμίσεις αυτές δεν είναι αποσπασματικές παρεμβάσεις», για να συμπληρώσει ότι «εντάσσονται σε έναν ευρύτερο, συνεκτικό σχεδιασμό για ένα σύγχρονο, ανθεκτικό και ανθρωποκεντρικό σύστημα υγείας, που υπηρετεί με αξιοπιστία τον πολίτη».

Καταλήγοντας διαβεβαίωσε πως συνεχίζουν «με συνέπεια και αποφασιστικότητα και με σχέδιο, με πολιτική βούληση και με ξεκάθαρο προσανατολισμό προς τον πολίτη, προχωράμε στην υλοποίηση μεταρρυθμίσεων που αναβαθμίζουν ουσιαστικά το σύστημα υγείας της χώρας μας με τελικό αποδέκτη τους συμπολίτες μας».



Πηγή: ΚΥΠΕ