Την είσοδο της Κυπριακής Δημοκρατίας σε μια νέα εποχή σηματοδοτεί η ψήφιση σε νόμο από την Ολομέλεια της Βουλής στις 2 Απριλίου του νομοσχεδίου το οποίο κατάθεσε το Γραφείο του Επιτρόπου του Πολίτη «Ο περί της Πρωτοβουλίας Πολιτών Νόμος του 2025».

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το Γραφείο του Επιτρόπου του Πολίτη, το νομοσχέδιο ψηφίστηκε σχεδόν ομόφωνα σε συνδυασμό με την πρόταση νόμου της βουλευτή του ΔΗΚΟ, Χριστιάνας Ερωτοκρίτου, με τίτλο «Ο περί της Κοινοβουλευτικής Νομοθετικής Πρωτοβουλίας Πολιτών (Διαδικασία, Όροι και Προϋποθέσεις Υποβολής) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2016».

Οπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, με τους πιο πάνω νόμους, δίνεται ουσιαστικός ρόλος και λόγος στους πολίτες, αφού τους παρέχεται το δικαίωμα θεσμικής παρέμβασης στα κέντρα λήψης αποφάσεων και η συμμετοχή τους στη διακυβέρνηση της χώρας.

Προστίθεται ότι "οι πολίτες αποκτούν ένα εργαλείο άμεσης παρέμβασης και επαφής με τη νομοθετική και εκτελεστική εξουσία και ακόμα ένα σοβαρό κίνητρο για μετάβαση από την απάθεια, αδιαφορία και κενή αντιδραστικότητα στην ενεργό και υπεύθυνη πολιτότητα".

Επίσης, "παρέχεται η δυνατότητα στους πολίτες μέσω συλλογής υπογραφών να υποβάλλουν προτάσεις, εισηγήσεις, νομοσχέδια και άλλα σε θέματα κοινής ωφελείας, προς ψήφιση προς την εκτελεστική εξουσία, πρακτική, η οποία εφαρμόζεται ήδη σε πολλές χώρες του εξωτερικού και κυρίως της ΕΕ".



