Σε τρεις σημαντικές μεταρρυθμίσεις στον τομέα της Υγείας αναφέρεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε ανάρτησή του στο 'Χ' τονίζοντας ότι η υπεύθυνη οικονομική πολιτική, μας επιτρέπει να εκσυγχρονίζουμε το κράτος μέσα από τολμηρές μεταρρυθμίσεις.

Οι τρεις μεταρρυθμίσεις στο τομέα της Υγείας αφορούν στο Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου, τον Εθνικό Φορέα Ασθενοφόρων και την Κοινοτική Νοσηλευτική και Μαιευτική.

"Όπως κατ’ επανάληψη έχω αναφέρει, κινητήριος δύναμη και βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση των πολιτικών μας αποτελεί μια ισχυρή και ανθεκτική οικονομία. Και πραγματικά χαίρομαι γιατί η υπεύθυνη οικονομική μας πολιτική, μάς επιτρέπει να επενδύουμε στην Υγεία, στην Παιδεία, στο Στεγαστικό, στην Κοινωνική Πολιτική και να εκσυγχρονίζουμε το Κράτος μέσα από συνεχείς και τολμηρές Μεταρρυθμίσεις. Τρεις σημαντικές Μεταρρυθμίσεις μας στον τομέα της Υγείας προχώρησαν ενισχύοντας, ανάμεσα σε άλλα, τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας" τονίζει ο Πρόεδρος στην ανάρτησή του.





Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου

Η σύσταση του Ινστιτούτου, αναφέρει ο Πρόεδρος, "υλοποιεί μια προεκλογική μου υπόσχεση και ένα διαχρονικό αίτημα των εμπλεκόμενων φορέων".

"Θεσμοθετούμε έναν φορέα που αναλαμβάνει τον συνολικό συντονισμό για την πρόληψη, τη διάγνωση και την αντιμετώπιση του καρκίνου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην έρευνα, εκεί όπου κρίνεται η πιο καθοριστική διάσταση της πρόληψης".

Εθνικός Φορέας Ασθενοφόρων

Ο Πρόεδρος σημειώνει ότι με τον Φορέα κατοχυρώνεται μια κρίσιμη εθνική υποδομή που ενισχύει τον συντονισμό, τη διαφάνεια και την ποιότητα της επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας, δημιουργώντας ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο σύστημα ασθενοφόρων.





Κοινοτική Νοσηλευτική και Μαιευτική





Πρόκειται, σημειώνει ο Πρόεδρος, για μια "εμβληματική δράση που ενισχύει την άμεση πρόσβαση των γυναικών σε υπηρεσίες φροντίδας, διασφαλίζοντας συνεχή παρακολούθηση και υποστήριξη κατά την εγκυμοσύνη και τη μητρότητα".

"Με πολιτικές που κάνουν τη διαφορά και βελτιώνουν την καθημερινότητα του πολίτη, η Κύπρος αλλάζει" καταλήγει.



Πηγή: ΚΥΠΕ