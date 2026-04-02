Η Ολομέλεια ενέκρινε τροποποίηση των περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών Κανονισμών, ώστε να αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία η χρονική περίοδος, κατά την οποία εκπαιδευτικός που εργοδοτείται με σύμβαση ή ως αντικαταστάτρια, είτε μερικής είτε πλήρους απασχόλησης, δεν είναι σε θέση να εργαστεί λόγω ασθένειας που σχετίζεται αποκλειστικά με την εγκυμοσύνη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την συζήτηση των κανονισμών, όλοι οι αρμόδιοι φορείς τάχθηκαν υπέρ των σκοπών και των επιδιώξεών τους.



Πηγή: ΚΥΠΕ