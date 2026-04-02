Η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε ομόφωνα τη θέσπιση νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία ινστιτούτου με την επωνυμία «Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου», με σκοπό τον συντονισμό και την ολιστική διαχείριση των ζητημάτων που αφορούν τον τομέα του καρκίνου και της ογκολογίας, περιλαμβανομένης της ετοιμασίας, αναθεώρησης, επικαιροποίησης και υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής καρκίνου.

Ο Ανδρέας Αποστόλου, Βουλευτής ΔΗΚΟ είπε ότι η μικρή Κύπρος δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από άλλες προηγμένες χώρες και αποκτά πλέον ένα συντονιστικό όργανο με μεγάλες αρμοδιότητες. Ανέφερε ότι η τροπολογία του αφορά τον Πρόεδρο ώστε να είναι άτομο που να έχει συνάφεια με θέματα ογκολογίας.

Ο Γιώργος Πενηνταέξ, Βουλευτής ΔΗΠΑ, ανέφερε ότι παρέχονται υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στον τόπο μας, ωστόσο υπάρχει έλλειψη συντονισμού και κατακερματισμός υπηρεσιών θέματα που καλύπτονται τώρα με την θέσπιση της νομοθεσίας.

Η ανεξάρτητη Βουλευτής Αλεξάνδρα Ατταλίδου ανέφερε ότι ένα σύγχρονος κράτος οφείλει όχι μόνο να θεραπεύει αλλά να προλαμβάνει και να έχει στρατηγική για τον καρκίνο, προσθέτοντας ότι επικεφαλής του θεσμού πρέπει να είναι άτομο με γνώσεις.

Ο μεμονωμένος σοσιαλιστής Βουλευτής Κωστής Ευσταθίου ανέφερε ότι όσα ινστιτούτα και αν κάνουμε, και όσες θέσεις και αν ανοίξουμε, ένα πρέπει να υπάρχει και αυτό λέγεται ενσυναίσθηση, στοργή, ανθρωπιά και αλληλεγγύη στους ασθενείς με καρκίνο.

Η Βουλευτής Λευκωσίας Ειρήνη Χαραλαμπίδου ανέφερε ότι το υπέρτατο συμφέρον πρέπει να είναι αυτό των ασθενών και ο διορισμός του επικεφαλής δεν πρέπει να γίνεται με κομματικά συμφέροντα.

Η Βουλευτής ΑΚΕΛ Μαρίνα Νικολάου ανέφερε ότι ο καρκίνος είναι από τις σύγχρονες προκλήσεις της χώρας μας και για χρόνια το ΑΚΕΛ ζητούσε την ίδρυση Ινστιτούτου ως ολοκληρωμένου θεσμού με συντονισμένη δράση και συμβολή στην υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής.

O Xριστόδουλος Πάζαρος, Βουλευτής ΔΗΣΥ είπε ότι η ίδρυση είναι μια θετική εξέλιξη, προσθέτοντας ότι οι προβλέψεις για τον καρκίνο είναι δυσοίωνες και με το ινστιτούτο θα συνδράμει, μεταξύ άλλων, και στην έγκαιρη διάγνωση.

Η Σάβια Ορφανίδου, Βουλευτής ΔΗΣΥ μίλησε για ένα σημαντικό νομοθέτημα λέγοντας ότι επιτέλους θα υπάρξει ένας συντονισμός και μια ομπρέλα προς όφελος των ασθενών.

Η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου ανέφερε ότι υπάρχουν σημαντικές υπηρεσίες στη χώρα μας αλλά εισάγεται ο συντονιστικός ρόλος.



Πηγή: ΚΥΠΕ