H Oλομέλεια της Βουλής ψήφισε, την Πέμπτη, κανονισμούς ώστε να εκσυγχρονιστεί το επάγγελμα των οδοντιάτρων, με τη θεσμοθέτηση νέων οδοντιατρικών ειδικοτήτων, όπως είναι η ενδοδοντολογία, η παιδοδοντιατρική, η περιοδοντολογία και η προσθετολογία.

Όπως αναφέρθηκε κατά τη συζήτηση των κανονισμών στην Επιτροπή Υγείας της Βουλής, η θεσμοθέτηση των οδοντιατρικών ειδικοτήτων στην Κύπρο αναμένεται να συμβάλει στην αναβάθμιση της οδοντιατρικής επιστήμης και κατ’ επέκταση της ποιότητας της περίθαλψης των ασθενών.

Ταυτόχρονα, η αναγνώριση νέων οδοντιατρικών ειδικοτήτων έχει ως στόχο την προστασία των πολιτών, αλλά και όσων κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα για την ειδικότητα από την άσκηση του φάσματος δραστηριοτήτων από μη επαρκώς καταρτισμένους οδοντιάτρους.

Με τους προτεινόμενους κανονισμούς διευρύνονται τα ακαδημαϊκά και άλλα προσόντα εκπαίδευσης που απαιτείται να κατέχουν οι οδοντίατροι, στο πλαίσιο αναγνώρισης οδοντιατρικών ειδικοτήτων.

Παρέχεται η δυνατότητα αναγνώρισης μεταπτυχιακών προσόντων και πρακτικής άσκησης που εξασφαλίζονται στη Δημοκρατία.

Επίσης αναγνωρίζονται οι επιπρόσθετες οδοντιατρικές ειδικότητες της ενδοδοντολογίας, της παιδοδοντιατρικής, της περιοδοντολογίας και της προσθετολογίας.



Διαβάστε επίσης: Θεσπίζεται νομοθεσία για εισαγωγή θεσμού της λαϊκής νομοθετικής πρωτοβουλίας





Πηγή: ΚΥΠΕ