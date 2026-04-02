Η Ολομέλεια ψήφισε πρόταση νόμου για θέσπιση νομοθεσίας για την εισαγωγή του θεσμού της λαϊκής νομοθετικής πρωτοβουλίας καθώς και νομοσχέδιο για τη ρύθμιση της παροχής δικαιώματος σε πολίτες να υποβάλουν πρόταση προς την εκτελεστική εξουσία η οποία, εφόσον εγκριθεί για δημοσίευση από την Επιτροπή Εξέτασης Πρωτοβουλίας Πολιτών και συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό δηλώσεων υποστήριξης, θα καλεί την κυβέρνηση να αναλάβει δράση για υλοποίηση της προτεινόμενης πρότασης.

Την πρόταση κατέθεσε η Βουλευτής ΔΗΚΟ Χριστιάνα Ερωτοκρίτου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος της.

Η πρόταση ψηφίστηκε με 36 ψήφους υπέρ και μια εναντίον και το ν/σ με 35 ψήφους υπέρ.

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις της πρότασης νόμου παρέχεται το δικαίωμα στους πολίτες όπως υποβάλουν στη Βουλή, σύμφωνα με την προτεινόμενη στην πρόταση νόμου διαδικασία, προτάσεις επί θέματος κοινού ενδιαφέροντος και κοινής ωφέλειας, καλώντας το νομοθετικό σώμα όπως προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για συζήτηση και/ή ψήφιση σχετικών επί του θέματος ρυθμίσεων, χωρίς ωστόσο να δεσμεύεται η Βουλή με οποιονδήποτε τρόπο για την προώθησή τους.

Η πρόταση νόμου προνοεί μεταξύ άλλων, τον αριθμό των πέντε χιλιάδων υπογραφών ως ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό υπογραφόντων, για να θεωρείται μία νομοθετική πρωτοβουλία εγκύρως υποβληθείσα.

Σε ό,τι αφορά το ν/σ αυτό προβλέπει σύσταση Επιτροπής Εξέτασης Πρωτοβουλίας Πολιτών, η οποία αποτελείται από τον Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου ή άλλο πρόσωπο που υποδεικνύει το Υπουργικό, ως πρόεδρο, εκπρόσωπο της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, τον οποίο υποδεικνύει ο Γενικός Εισαγγελέας, τον γενικό διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών ή εκπρόσωπό του, τον πρόεδρο της Τάξης των Ηθικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών, τον πρόεδρο του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού και τον πρόεδρο μη κυβερνητικής οργάνωσης που ασχολείται με θέματα κοινωνίας των πολιτών, τον οποίο υποδεικνύει ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξέτασης.

Το ν/σ προνοεί και για θέσπιση διαδικασίας επιβολής διοικητικού προστίμου από τον γενικό διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, σε περίπτωση που υποβληθεί καταγγελία και διαπιστωθεί ότι διοργανωτής με ψεύτικες πληροφορίες ή με άλλο δόλιο τρόπο εξαπατά τους πολίτες σε σχέση με συγκεκριμένη πρωτοβουλία πολιτών, με στόχο να επιτύχει τη συμπλήρωση δήλωσης υποστήριξής της, υποβάλει δήλωση υποστήριξης συγκεκριμένης πρωτοβουλίας πολιτών με στοιχεία πολίτη χωρίς την έγκρισή του και/ή με βία ή με απειλή βίας επιβάλλει σε πολίτη τη συμπλήρωση δήλωσης υποστήριξης συγκεκριμένης πρωτοβουλίας πολιτών.

Η εισηγήτρια Χριστιάνα Ερωτοκρίτου ανέφερε ότι η πρόταση κατατέθηκε πριν από δέκα χρόνια και σήμερα νιώθει ευτυχής γιατί μετά από πολλές αλλαγές, ενστάσεις , πισωγυρίσματα επιτέλους έχει αχθεί ενώπιον της Ολομέλειας.

Ανέφερε ότι επιτέλους η χώρα μας εισάγει ρυθμίσεις όπως πράττουν όλες οι εξελιγμένες Ευρωπαϊκές χώρες και πρόσθεσε ότι κατά την δεκαετή συζήτηση όλες οι οργανώσεις νεολαίας ήταν υπέρ. Η κ. Ερωτοκρίτου ανέφερε ότι υιοθετούμε νέους, σύγχρονους τρόπους για να φτάσουμε κοντά στους πολίτες. Πρόσθεσε ότι δεν είναι το μαγικό ραβδί και χρειάζεται εξοικείωση, αλλά δίνουμε νέα εργαλεία στους πολίτες μας.

Ο μεμονωμένος σοσιαλιστής Βουλευτής Κωστής Ευσταθίου μίλησε για μια πολύ καλή δίοδο επικοινωνίας του πολίτη με τους Βουλευτές και χαρακτήρισε την πρόταση 'θαυμάσια'.

Εξαιρετική πρόταση την χαρακτήρισε η Βουλευτής Λευκωσίας Ειρήνη Χαραλαμπίδου, ωστόσο ανέφερε ότι η Βουλή πρέπει επιτέλους να αποκτήσει ένα ισχυρό νομικό τμήμα για να ελέγχει τις προτάσεις από πλευράς πολιτών.

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΔΗΚΟ Πανίκος Λεωνίδου μίλησε για μια καλή πρόταση η οποία και άργησε να έρθει. Κάνουμε, είπε, ένα σημαντικό βήμα προς ενίσχυση της δημοκρατίας όχι με ετικέτες και επωνυμίες αλλά με θεσμούς.

Τη διαφωνία του εξέφρασε ο ανεξάρτητος Ανδρέας Θεμιστοκλέους λέγοντας ότι «έφτασα να πιστεύω ότι όλα τα φαινόμενα στην πολιτική ζωή της Κύπρου, οφείλονται στην απουσία τέτοιων φαεινών ιδεών».

«Πιστεύετε ότι η θεραπεία για όσα παρακμιακά βλέπουμε είναι αυτή, αλλά η αυτή η θεραπεία θα αφήσει τον ασθενή κλινήρη επί μακρό χρόνο», ανέφερε.

Ο Άριστος Δαμιανού, Βουλευτής ΑΚΕΛ, επέκρινε τον κ. Θεμιστοκλέους που αναθεματίζει, όπως είπε, διάφορα πράγματα, αλλά θέλει να εκλεγεί με δικό του κόμμα στις επερχόμενες εκλογές. Ανέφερε ότι το κόμμα του θα ψηφίσει την πρόταση και το ν/σ.

Ο Δημήτρης Δημητρίου, Βουλευτής ΔΗΣΥ, αναφέρθηκε σε επιφυλάξεις ειδικά στο θέμα της συλλογής 5.000 υπογραφών, προσθέτοντας ότι το κόμμα του θα ψηφίσει πιο εύκολα το ν/σ και λιγότερο εύκολα την πρόταση.

Απαντώντας στους προβληματισμούς η κ. Ερωτοκρίτου ανέφερε ότι είναι φυσικό κάθε τι νέο να εισπράττεται με κάποια επιφύλαξη, αλλά πρόσθεσε, εισάγουμε σύγχρονους τρόπους και δίνουμε φωνή στους πολίτες.

Ο Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων - Συνεργασίας Πολιτών συνεχάρη την εισηγήτρια και είπε ότι έχει την ελπίδα ότι θα δουλέψει.



Πηγή: ΚΥΠΕ



