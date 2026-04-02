Παρέμβαση στην εκπομπή του ΣΙΓΜΑ «Μεσημέρι και Κάτι» έκανε ο υποψήφιος βουλευτής Δημήτρης Παπαδάκης, θέλοντας να απαντήσει στα όσα ισχυρίζεται εναντίον του ο επίσης υποψήφιος βουλευτής, Μακάριος Δρουσιώτης, ο οποίος βρισκόταν στο στούντιο της εκπομπής.

Όπως ανέφερε ο κ. Παπαδάκης, δεν εμπλέκεται σε οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα.

«Ο ισχυρισμός ο δικός σας είναι ότι είχα σχέσεις με τον κύριο Χριστοδούλου. Εγώ αυτόν τον άνθρωπο δεν τον γνωρίζω και δεν ήταν ποτέ επιστήθιος φίλος μου κύριε Δρουσιώτη. Και ως ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείστε με την διερευνητική δημοσιογραφία, οφείλατε τουλάχιστον να με πάρετε ένα τηλέφωνο να μου πείτε κύριε Παπαδάκη έχω στην κατοχή μου αυτά τα μηνύματα τα οποία σας λέω ότι έχετε πέσει θύμα γιατί είναι όλα ψεύτικα και θα τα αποδείξω αυτό το πράγμα», ανέφερε ο κ. Παπαδάκης απευθυνόμενος στον κ. Δρουσιώτη.

Ένα άνθρωπο, τον οποίο επικαλείται επιστήθιο, ανέφερε, «κάπου έπρεπε να κυκλοφορώ μαζί του, τουλάχιστον να πίνω καφέ, να πάω σε ένα εστιατόριο, σε μια ταβέρνα, να παίξω πιλότα να πάω για ψάρεμα».

Τόνισε, πως πρότεινε να οριστούν εμπειρογνώμονες ούτως ώστε να εξακριβωθεί αν είναι πραγματικά τα εν λόγω μηνύματα.

«Εγώ δεν θέλω κύριε Δρουσιώτη να σας βάλω στη φυλακή μου. Εγώ θέλω να υπερασπιστώ την αξιοπρέπειά μου και την προσωπικότητά μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σημείωσε πως ο κ. Δρουσιώτης δεν είχε πάει μέχρι και χθες στην Αστυνομία και συνεχίζει να κάνει αναρτήσεις ψευδών και χαλκευμένων SMS.

«Πού ζούμε δηλαδή σε μια ζούγκλα;», διερωτήθηκε.

Την ίδια στιγμή ανέφερε ότι έδωσε τη συσκευή του σε ιδιώτες εμπειρογνώμονες από τους οποίους αναμένει το αποτέλεσμα το οποίο θα παραδώσει, όπως είπε, στον Αρχηγό της Αστυνομίας, ενώ προτίθεται να δώσει τη συσκευή του και στους εμπειρογνώμονες της Αστυνομίας

Κάλεσε τον κ. Δρουσιώτη να πάνε στην Αστυνομία και να καταθέσει τα στοιχεία τα οποία κατέχει όπως αναφέρει.

«Μπορεί να πάει ο νους μου ποιος τα κατασκεύασε αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή θέλω να είμαι σοβαρός, δεν θα πω από αέρος γιατί σκέφτηκα, πέρασε από το μυαλό μου ή έκανα κάποιους συνειρμούς, ούτως ώστε να λάμψει η πραγματική αλήθεια», κατέληξε.