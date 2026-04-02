Μετά τις καταγγελίες του ΔΗΣΥ για «Αδελφότητα» του ΑΚΕΛ, Οδυσσέα Μιχαηλίδη, ΑΛΜΑ και Βολτ που επιδιώκουν συστηματικά να προκαλέσουν χάος και αποσταθεροποίηση της χώρας», το ΑΚΕΛ αντιστρέφει τα πυρά κάνοντας λόγο για πανικό.

Όπως αναφέρει το ΑΚΕΛ, «η σημερινή ανακοίνωση της Πινδάρου φανερώνει πανικό και το ερώτημα είναι γιατί πανικοβάλλεται ο Συναγερμός. Σε κάθε περίπτωση, το ΑΚΕΛ επιμένει στο αυτονόητο: πλήρη διερεύνηση όλων των καταγγελιών. Το ΑΚΕΛ επαναλαμβάνει επίσης το αίτημα να ανοίξει ξανά η υπόθεση του κατασκοπευτικού μαύρου βαν».

