Ανακοίνωση εξέδωσε ο ΔΗΣΥ για τις καταγγελίες του Μακάριου Δρουσιώτη, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι «ο ΔΗΣΥ είναι απέναντι από την «Αδελφότητα» του ΑΚΕΛ, Οδυσσέα Μιχαηλίδη, ΑΛΜΑ και Βολτ που επιδιώκουν συστηματικά να προκαλέσουν χάος και αποσταθεροποίηση της χώρας».

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Πάγια θέση του ΔΗΣΥ είναι η πλήρης διερεύνηση όλων των καταγγελιών και ισχυρισμών, οι οποίοι την ίδια ώρα πρέπει να καταγγέλλονται και να εξετάζονται θεσμοθετημένα και συντεταγμένα από τις Αρχές.

Τα όσα καταγγέλλει δημοσίως ο υποψήφιος του ΒΟΛΤ, Μακάριος Δρουσιώτης, θα πρέπει να τα καταθέσει στις Αρμόδιες Αρχές. Θα έπρεπε ήδη να το είχε πράξει.

Κατηγορίες, ισχυρισμοί και τοποθετήσεις που παραμένουν να αιωρούνται και δεν κατατίθενται στις Αρχές μετατρέπονται σε λασπολογία και φαιδρότητες για πολιτική / προεκλογική ή άλλη εκμετάλλευση. Ειδικά από όσους δηλώνουν ότι γνωρίζουν εδώ και χρόνια αλλά δημοσιοποιούν δύο μήνες πριν τις εκλογές. Ιδιοτέλεια και διαφάνεια δεν συμβαδίζουν.

Ασχέτως στοιχειοθέτησης ή μη της κάθε κατηγορίας, υπάρχει παράλληλα και ένα πελώριο πολιτικό ζήτημα, το οποίο πρέπει να σημειώσουμε.

«Αδελφότητα» στην Κύπρο όντως υπάρχει. Και αποτελείται από ΑΚΕΛ, Οδυσσέα Μιχαηλίδη, το ΑΛΜΑ και το Βολτ. Η οποία «αδελφότητα» πρέπει να σταματήσει να παίζει το επικίνδυνο παιγνίδι της σπίλωσης ανθρώπων και θεσμών που οδηγεί σε μια κοινωνία λασπολογίας, μηδενισμού και ισοπέδωσης επιδιώκοντας συστηματικά να προκαλέσουν χάος και αποσταθεροποίηση της χώρας.

Πρόκειται για μια φαιδρή τακτική, η οποία συμβαίνει στον τόπο μας εδώ και χρόνια, πάντοτε από άτομα που έχουν προσωπικές πολιτικές φιλοδοξίες. Που επενδύουν στην εικόνα χάους για να υπηρετήσουν τις φιλοδοξίες αυτές. Το δε ΑΚΕΛ πάντοτε σπεύδει να ταυτιστεί με νοσηρές τακτικές για να επωφεληθεί εκλογικά.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός είναι απέναντι από όσους επιδιώκουν συστηματικά να προκαλέσουν χάος και αποσταθεροποίηση της χώρας. Σε τέτοιες ταραγμένες περιόδους, το τίμημα του λαϊκισμού το οποίο θα κληθεί να πληρώσει η χώρα μας θα είναι τεράστιο.

Η απάντηση ΑΚΕΛ

Μετά τις καταγγελίες του ΔΗΣΥ για «Αδελφότητα του ΑΚΕΛ, Οδυσσέα Μιχαηλίδη, ΑΛΜΑ και Βολτ που επιδιώκουν συστηματικά να προκαλέσουν χάος και αποσταθεροποίηση της χώρας», το ΑΚΕΛ αντιστρέφει τα πυρά κάνοντας λόγο για πανικό.

Όπως αναφέρει το ΑΚΕΛ, «η σημερινή ανακοίνωση της Πινδάρου φανερώνει πανικό και το ερώτημα είναι γιατί πανικοβάλλεται ο Συναγερμός. Σε κάθε περίπτωση, το ΑΚΕΛ επιμένει στο αυτονόητο: πλήρη διερεύνηση όλων των καταγγελιών. Το ΑΚΕΛ επαναλαμβάνει επίσης το αίτημα να ανοίξει ξανά η υπόθεση του κατασκοπευτικού μαύρου βαν».

Επανήλθε ο ΔΗΣΥ

Δεν έχουμε την παραμικρή αμφιβολία ότι το ΑΚΕΛ, το οποίο είναι πανικόβλητο τα τελευταία 20 χρόνια από την απαξίωσή του, πρωτοστατεί στη συστηματική προσπάθεια αποσταθεροποίησης της χώρας. Μέσα από σπιλώσεις, λασπολογίες, δημιουργία σκιών για πρόσωπα και θεσμούς. Έχοντας πάντοτε συμπαραστάτες όσους επενδύουν το πολιτικό τους κεφάλαιο στις συνεχείς καταγγελίες, την τοξικότητα και τον λαϊκισμό.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα σταθεί ανάχωμα σε αυτά τα νοσηρά φαινόμενα της «αδελφότητας» και θα προστατεύσει τους θεσμούς και τη χώρα.

Την ίδια ώρα καλούμε όσους θέλουν να καταγγείλουν το οτιδήποτε να το πράττουν με βάση τις θεσμοθετημένες διαδικασίες και όχι για σκοπούς δημοσιότητας και πολιτικής προβολής ενόψει εκλογών.

Πώς απαντά το ΒΟΛΤ

Η ανακοίνωση του ΔΗΣΥ επιλέγει, για ακόμη μια φορά, την εύκολη οδό της κομματικής αντιπαράθεσης αντί της ουσίας. Σε ένα ζήτημα που αγγίζει τον πυρήνα του κράτους δικαίου, η κοινωνία δεν ζητά χαρακτηρισμούς ούτε πολιτικά παιχνίδια. Ζητά απαντήσεις. Αντί για απαντήσεις, βλέπουμε επιθέσεις, συμψηφισμούς και προσπάθεια μετατόπισης της συζήτησης.

Το ερώτημα είναι ένα και παραμένει αναπάντητο: θα διερευνηθούν ή όχι οι σοβαροί ισχυρισμοί που έχουν τεθεί;

Οι καταγγελίες που έχουν δημοσιοποιηθεί από τον υποψήφιό μας, Μακάριο Δρουσιώτη, αφορούν ζητήματα που δεν μπορούν να απαξιώνονται με χαρακτηρισμούς περί «λασπολογίας» ή «φαιδρότητας».

Ως Volt, δεν λειτουργούμε ως δικαστήριο και δεν αποδίδουμε ευθύνες χωρίς τεκμηρίωση. Απαιτούμε όμως το αυτονόητο: οι αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν άμεσα σε πλήρη, ανεξάρτητη και σε βάθος διερεύνηση.

Η σιωπή και η αποφυγή τοποθέτησης υπονομεύουν, αντι να προστατεύουν, τη σταθερότητα. Το Volt δεν θα ακολουθήσει τον κατήφορο της ηγεσίας του ΔΗΣΥ, η οποία μάλλον ακόμα είναι φερέφωνο πρώην, και δεν θα συμμετάσχει σε λογικές πόλωσης αλλά ούτε και σε κατασκευασμένες αντιπαραθέσεις. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ενίσχυση των θεσμών.

Σε τέτοιες στιγμές, η ευθύνη είναι μία: καθαρές θέσεις και θεσμική σοβαρότητα. Η διερεύνηση δεν είναι αποσταθεροποίηση αλλά δημοκρατική υποχρέωση.

